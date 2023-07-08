بسبب ورم خبيث.. حورية فرغلي تخضع لجراحة استئصال الرحم

هبة بريس - وكالات

كشفت الممثلة المصرية حورية فرغلي، خضوعها لعملية جراحية لاستئصال الرحم بشكل كامل، وذلك عقب اكتشاف ورم خبيث.

وقالت حورية فرغلي : “أجريت جراحة استئصال الرحم منذ 3 أيام، والحمد لله تم إزالة الورم، وبعد العملية حسيت إنى اتولدت من جديد”.

كما أضافت “خرجت من المستشفى أمس الخميس، وأتواجد في المنزل حاليا، وأتابع مع الأطباء لحظة بلحظة، ادعولي وأنا كويسة الحمد لله”، وفق ما نقلته صحيفة “المصري اليوم”.

وكانت الفنانة المصرية قد أجرت في وقت سابق، العديد من العمليات لاستئصال أورام ليفية في الرحم، قبل أن تجرى الجراحة الأخيرة بشكل كامل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0