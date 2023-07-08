رئيس “الكاف” يشيد بالملاعب والبنيات التحتية للمغرب

هبة بريس

أشاد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، باتريس موتسيبي، على هامش اجتماع الهيأة القارية المنعقد الجمعة، بالمقر الجديد للجامعة الملكية المغربية للعبة، وذلك إثر زيارة لمرافقه.

وقال موتسيبي إن “المقر الرائع الذي قمنا بزيارته اليوم والملاعب والبنيات التحتية لكرة القدم ذات المستوى العالمي في المغرب هي نماذج جيدة على النجاحات والإنجازات التي يمكن تحقيقها من خلال الشراكات بين حكوماتنا الإفريقية واتحاداتنا الوطنية لكرة القدم”.

وعين المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم خلال اجتماعه أيضا أعضاء جددا في لجنة الحكام ، من بينهم المغربي يحيى حدقة.

وشدد موتسيبي على أن “نزاهة واستقلالية ومصداقية الحكام ومندوبي المباريات والعاملين في تقنية حكم الفيديو المساعد تكتسي أهمية بالغة لاحترام كرة القدم الإفريقية ونموها، ونحن على ثقة من أن أعضاء لجنة الحكام بالكونفدرالية الإفريقية المعينة حديثا سيساهمون في تطوير وتنافسية كرة القدم في إفريقيا على المستوى العالمي”.

فضلا عن ذلك، وافق المكتب التنفيذي على إلغاء الدور التمهيدي الثاني الإضافي لكأس الكونفدرالية الإفريقية.ووفقا لهذا القرار فإن الأندية الستة عشر الفائزة في الدور التمهيدي الثاني ستتأهل مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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