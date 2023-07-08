طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى محليا حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية محلية جوار السواحل الشمالية والوسطى، فيما ستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية، مع تناثر حبات من الغبار أو الرمال بكل من جنوب البلاد والسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى ومنطقة الأطلس، إضافة إلى جنوب وجنوب شرق البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 32 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي وأقصى جنوب المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 16 و 23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد ارتفاعا طفيفا أو ستبقى دون تغيير مهم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وبوجدور، وهائجا بالجنوب.

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