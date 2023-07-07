حفل تخرج فوجين جديدين من الضباط بالأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس

2023-07-07 / 22:44
0
هبة بريس _ الرباط

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس الفريق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الجمعة بالأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، حفل تخرج الفوجين الـ 97 من السلك العادي للضباط والـ 16 من السلك الخاص.

وأوضح بلاغ للقوات المسلحة الملكية أنه بهذه المناسبة، قدم الفريق مدير الأكاديمية الملكية العسكرية الحصيلة السنوية لأنشطة الأكاديمية، قبل الإعلان عن النتائج التي تحصل عليها التلاميذ الضباط.

وإثر ذلك، قام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم الجوائز للتلاميذ المغاربة والأجانب المتفوقين في مختلف الأفواج، وكذا دبلوم الدراسات الجامعية والعسكرية للفوج المتخرج، وحضر الحفل التقليدي لتسليم المشاعل وعلم الأكاديمية الملكية العسكرية لفوج السنة الثالثة.

وأكد المصدر ذاته أنه طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فقد تميزت هذه السنة بتخرج الفوج الأول للضابطات من الأكاديمية الملكية العسكرية. وقد استفادت المتخرجات من تكوين لمدة أربع سنوات ضمن الفوج الـ 97، وسيتم الاستعانة بخدماتهن في مختلف أسلاك وتخصصات القوات المسلحة الملكية، وذلك على غرار نظرائهن من الذكور.

ويضم الفوج الـ 97 للتلاميذ الضباط بالأكاديمية الملكية العسكرية في صفوفه العديد من المتدربين الأجانب ينحدرون من جمهوريات بوركينافاسو، والبنين، والكاميرون، وإفريقيا الوسطى، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، والغابون، وغينيا كوناكري، وغينيا الاستوائية، ومدغشقر، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال والطوغو.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المكتبة الوطنية تحتضن الخزانة الخاصة للراحل محمد العربي المساري

المكتبة الوطنية تحتضن الخزانة الخاصة للراحل محمد العربي المساري

2023-07-07 / 23:37
Photo of عصام الشرعي: مواجهة مصر في النهائي مباراة للتاريخ

عصام الشرعي: مواجهة مصر في النهائي مباراة للتاريخ

2023-07-07 / 21:05
Photo of نقابة : تعطيل “سامير” دليل على هيمنة اقتصاد الريع

نقابة : تعطيل “سامير” دليل على هيمنة اقتصاد الريع

2023-07-07 / 20:35
Photo of ” البراءة “لرئيس جهة الشرق “عبد النبي بعيوي “

” البراءة “لرئيس جهة الشرق “عبد النبي بعيوي “

2023-07-07 / 20:28
Photo of بوريطة : ملتزمون بمكافحة “المخدرات الاصطناعية”

بوريطة : ملتزمون بمكافحة “المخدرات الاصطناعية”

2023-07-07 / 19:32
Photo of المغرب يرحب بإطلاق التحالف العالمي لمواجهة “المخدرات الاصطناعية”

المغرب يرحب بإطلاق التحالف العالمي لمواجهة “المخدرات الاصطناعية”

2023-07-07 / 18:51
Photo of انتخاب المغرب عضوا في مجلس إدارة (الفاو)

انتخاب المغرب عضوا في مجلس إدارة (الفاو)

2023-07-07 / 18:19
Photo of بسبب تماطل في واجبات الكراء للأوقاف.. حكم بالإفراغ يطال مدانا سابقا بالارهاب في فاس

بسبب تماطل في واجبات الكراء للأوقاف.. حكم بالإفراغ يطال…

2023-07-07 / 17:19
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر من الأحد الى الجمعة بهذه المناطق

نشرة إنذارية: موجة حر من الأحد الى الجمعة بهذه…

2023-07-07 / 15:03
Photo of التامك: 279 مستفيدا من برنامج “مصالحة” منذ إطلاقه سنة 2017

التامك: 279 مستفيدا من برنامج “مصالحة” منذ إطلاقه سنة…

2023-07-07 / 13:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق