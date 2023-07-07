حفل تخرج فوجين جديدين من الضباط بالأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس

هبة بريس _ الرباط

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس الفريق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الجمعة بالأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، حفل تخرج الفوجين الـ 97 من السلك العادي للضباط والـ 16 من السلك الخاص.

وأوضح بلاغ للقوات المسلحة الملكية أنه بهذه المناسبة، قدم الفريق مدير الأكاديمية الملكية العسكرية الحصيلة السنوية لأنشطة الأكاديمية، قبل الإعلان عن النتائج التي تحصل عليها التلاميذ الضباط.

وإثر ذلك، قام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم الجوائز للتلاميذ المغاربة والأجانب المتفوقين في مختلف الأفواج، وكذا دبلوم الدراسات الجامعية والعسكرية للفوج المتخرج، وحضر الحفل التقليدي لتسليم المشاعل وعلم الأكاديمية الملكية العسكرية لفوج السنة الثالثة.

وأكد المصدر ذاته أنه طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فقد تميزت هذه السنة بتخرج الفوج الأول للضابطات من الأكاديمية الملكية العسكرية. وقد استفادت المتخرجات من تكوين لمدة أربع سنوات ضمن الفوج الـ 97، وسيتم الاستعانة بخدماتهن في مختلف أسلاك وتخصصات القوات المسلحة الملكية، وذلك على غرار نظرائهن من الذكور.

ويضم الفوج الـ 97 للتلاميذ الضباط بالأكاديمية الملكية العسكرية في صفوفه العديد من المتدربين الأجانب ينحدرون من جمهوريات بوركينافاسو، والبنين، والكاميرون، وإفريقيا الوسطى، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، والغابون، وغينيا كوناكري، وغينيا الاستوائية، ومدغشقر، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال والطوغو.

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