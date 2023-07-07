Tunisia's Ons Jabeur celebrates beating China's Bai Zhouxuan during their women's singles tennis match on the fifth day of the 2023 Wimbledon Championships at The All England Tennis Club in Wimbledon, southwest London, on July 7, 2023. (Photo by Daniel LEAL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

خلال 45 دقيقة فقط.. أُنس جابر تهزم باي في ويمبلدون

2023-07-07 / 22:20
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هبة بريس _ رياضة

فازت التونسية، أنس جابر، بسهولة على الصينية، باي تشوتشوان، القادمة من التصفيات 6-1 و6-1، في 45 دقيقة فقط، لتتأهل إلى الدور الثالث ببطولة ويمبلدون، الجمعة.

وتسعى أنس للفوز بالبطولة بعدما خسرت النهائي، العام الماضي، أمام إيلينا ريباكينا وقدمت أداء هجوميا مثاليا أمام اللاعبة الصينية.

ولم تواجه أنس صعوبة في التغلب على باي، التي ارتكبت أخطاء سهلة عديدة.

وقالت أنس: “لقد كانت مباراة جيدة. لعبت (باي) التصفيات وتأهلت (للقرعة الرئيسية). أعتقد أن مشوارها كان رائعا في البطولة، لذا أتمنى لها كل التوفيق. لكنني حاولت أن ألعب كواحدة من أعلى عشر لاعبات تصنيفا”.

وأضافت “هنا أحاول العمل كثيرا على إرسالي. أعتقد أن الإحصاءات ستعكس تحسن الإرسال”.

وانزلقت باي وسقطت أرضا أثناء محاولتها اللحاق بكرة ساقطة لعبتها أنس في المجموعة الأولى، لكنها سرعان ما نهضت لتتلقى تحية من الجمهور.

ولم ترأف أنس بمنافستها وحسمت المباراة في أول فرصة سنحت لها.

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