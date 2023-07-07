آرسنال يوقع عقدا طويل الأمد مع ساليبا

2023-07-07 / 21:50
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة توقيع مدافعه الدولي الفرنسي ويليام ساليبا على عقد طويل الأمد مع المدفعجية.

ونشر النادي اللندني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مؤكدا أن الفرنسي ويليام ساليبا، مدافع الفريق، وقع على عقد جديد مع النادي يربطه حتى صيف 2027.

وواصل البيان: “بالإضافة إلى توقيع عقد جديد، سيرتدي ويليام أيضًا قميصًا جديدًا للموسم المقبل، حيث سيرتدي رقم 2 في موسم 2023-24”.

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب سيتقاضى خلال مدة العقد راتباً سنوياً يبلغ نحو 10 ملايين جنيه إسترليني.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد ساليبا مع آرسنال بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024، لينجح الجانرز في الإبقاء على مدافعه لسنوات أطول.

وانتقل ساليبا (22 عاماً) إلى آرسنال في عام 2019 قادماً من سانت إتيان الذي بقي معه لموسم على سبيل الإعارة من الفريق اللندني ثم انتقل الدولي الفرنسي إلى نادي نيس وأولمبيك مارسيليا بنظام الإعارة قبل أن يلتحق في عام 2022 بفريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

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