عصام الشرعي: مواجهة مصر في النهائي مباراة للتاريخ

2023-07-07 / 21:05
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هبة بريس _ رياضة

أكد المدرب عصام الشرعي، أن جميع لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة، مستعدون ذهنيا لنهائي كأس إفريقيا للأمم، السبت بالرباط ، أمام المنتخب المصري.

وقال الشرعي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة الجمعة في الرباط “صحيح أنه كان لدينا وقت أقل للراحة مقارنة بالمنتخب المصري ، لأننا لعبنا الدور نصف النهائي الثاني وكان علينا أن نلعب وقتا إضافيا، لكن غدا سيكون نهائيا، سيكون الجميع على استعداد، وآمل أن يكون الأمر كذلك”.

وعلى المستوى البدني، قال المدرب الوطني: “أعتقد أن لدينا 25 لاعبا قادرا على بدء المباراة، لذا إذا كان هناك لاعبون متعبون للغاية أو ليسوا في حالة جيدة، فهناك آخرون يمكنهم القيام بالمهمة”.

وبخصوص منافس النهائي، أوضح الشرعي أنه يعرف جيدا الفريق المصري الذي يتميز بلعبه الجماعي “إنه فريق جماعي للغاية. نعرف نقاط قوتهم، خاصة وأننا لعبنا ضدهم في نونبر و تمكنا من التسجيل ضدهم وآمل أن نفعل ذلك في المباراة النهائية غدا”.

وأضاف “بالطبع، لم يستقبل المنتخب المصري أي هدف خلال كأس أمم إفريقيا، لكنهم سجلوا أربع مرات فقط. لا يحتاجون إلى الكثير من الفرص. إنهم يسجلون هدفا ويدافعون بشكل جيد للغاية”.

وأشار إلى أن “النهائي سيقام على أرضنا. لذلك سيكون من المهم أن نلعب مباراة جيدة وأن نقدم كل شيء”، مضيفا” أنها مباراة للتاريخ ولاعبونا الشباب على دراية بذلك. أنصحهم باغتنام فرصة خوض مباراة نهائية ضد فريق جيد وأمام جمهورهم الذي يدعمهم دائما”

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