” البراءة “لرئيس جهة الشرق “عبد النبي بعيوي “

هبة بريس _ الرباط

علم ان محكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة بيوي من المنسوب إليه فيما يعرف بملف تبديد “أموال عمومية ”

وعجت الصفحات الفيسبوكية بالتبريكات ما يعني ان عبد النبي بيوي بصم على خدمة جهة الشرق ومعها الساكنة التي احتفلت بالبراءة

وتناقلت العديد من الصفحات خبر البراءة ومعه صور عبد النبي بعيوي في صورة تعكس فرحة الساكنة بالخبر السار .

وبينما عبر العديد عن فرحتهم بهذا الخبر السار كان قدر البعض الآخر الركون في الزاوية و ضرب الأخماس في الأسداس نزولا عند الحظ العاثر .

يذكر ان رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي رسم طريق التسيير بما يلزم من المسؤولية ؛ ولعل النهضة التنموية بالجهة خير دليل على السالف ذكره

جدير بالذكر ان كل التهم التي كان بيوي متابع بها سطرت على اساس كونه مدير شركة وليس كرئيس لجهة الشرق

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