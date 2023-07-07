نقابة : تعطيل “سامير” دليل على هيمنة اقتصاد الريع

هبة بريس _ الرباط

قالت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز إن التآمر في السكوت على القتل التدريجي ل”سامير” يسقط ما تبقى من مصداقية الخطاب الرسمي في حماية السيادة الصناعية والأمن الطاقي للبلاد.

وأشارت النقابة في بلاغ لها إلى أن استمرار تعطيل العمل بالمصفاة يوضح بجلاء أن قوة اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد الوطني من الداخل والخارج، تفوق الإرادة الشعبية التواقة للتحرر من التبعية للخارج.

كما أن هذا التعطيل، حسب البلاغ، يؤكد هيمنة اقتصاد الريع واستمرار الزواج الأبدي بين السلطة والمال وأساسا في ملف الطاقة والبترول والغاز، الذي تحكمه الأرقام الفلكية من ملايير الأرباح ورقم المعاملات والاستثمارات.

ونبهت النقابة إلى هول الخسارات الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بالمغرب، من بعد الخوصصة العمياء والسكوت على تجاوزات وتنكر شركة كورال لالتزاماتها وتهرب الحكومات المتعاقبة منذ 2016 من المساعدة في عودة الروح لشركة سامير.

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