مصفاة لاسامير

نقابة : تعطيل “سامير” دليل على هيمنة اقتصاد الريع

2023-07-07 / 20:35
1
هبة بريس _ الرباط

قالت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز إن التآمر في السكوت على القتل التدريجي ل”سامير” يسقط ما تبقى من مصداقية الخطاب الرسمي في حماية السيادة الصناعية والأمن الطاقي للبلاد.

وأشارت النقابة في بلاغ لها إلى أن استمرار تعطيل العمل بالمصفاة يوضح بجلاء أن قوة اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد الوطني من الداخل والخارج، تفوق الإرادة الشعبية التواقة للتحرر من التبعية للخارج.

كما أن هذا التعطيل، حسب البلاغ، يؤكد هيمنة اقتصاد الريع واستمرار الزواج الأبدي بين السلطة والمال وأساسا في ملف الطاقة والبترول والغاز، الذي تحكمه الأرقام الفلكية من ملايير الأرباح ورقم المعاملات والاستثمارات.

ونبهت النقابة إلى هول الخسارات الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بالمغرب، من بعد الخوصصة العمياء والسكوت على تجاوزات وتنكر شركة كورال لالتزاماتها وتهرب الحكومات المتعاقبة منذ 2016 من المساعدة في عودة الروح لشركة سامير.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكاديمية سوس ماسة : أزيد من 9 الاف ورقة إمتحان بكالوريا أعيد تصحيحها

أكاديمية سوس ماسة : أزيد من 9 الاف ورقة…

2023-07-08 / 12:48
Photo of ترويج الأقراص المخدرة يجر شخصا للاعتقال بسلا

ترويج الأقراص المخدرة يجر شخصا للاعتقال بسلا

2023-07-08 / 12:24
Photo of احتجز مواطنا من جنسية عربية وطالب عائلته بفدية.. إيقاف شخص بوجدة

احتجز مواطنا من جنسية عربية وطالب عائلته بفدية.. إيقاف…

2023-07-08 / 10:27
Photo of بنموسى ينهي مهام المدير الاقليمي للتعليم بالفقيه بنصالح

بنموسى ينهي مهام المدير الاقليمي للتعليم بالفقيه بنصالح

2023-07-08 / 10:12
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-08 / 09:06
Photo of المكتبة الوطنية تحتضن الخزانة الخاصة للراحل محمد العربي المساري

المكتبة الوطنية تحتضن الخزانة الخاصة للراحل محمد العربي المساري

2023-07-07 / 23:37
Photo of حفل تخرج فوجين جديدين من الضباط بالأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس

حفل تخرج فوجين جديدين من الضباط بالأكاديمية الملكية العسكرية…

2023-07-07 / 22:44
Photo of عصام الشرعي: مواجهة مصر في النهائي مباراة للتاريخ

عصام الشرعي: مواجهة مصر في النهائي مباراة للتاريخ

2023-07-07 / 21:05
Photo of ” البراءة “لرئيس جهة الشرق “عبد النبي بعيوي “

” البراءة “لرئيس جهة الشرق “عبد النبي بعيوي “

2023-07-07 / 20:28
Photo of بوريطة : ملتزمون بمكافحة “المخدرات الاصطناعية”

بوريطة : ملتزمون بمكافحة “المخدرات الاصطناعية”

2023-07-07 / 19:32

تعليق واحد

  1. لو كانت مصلحة البلاد هي العليا، لتم (تشغيل لاسمير) بل واحداث معمل اخر للتكرير…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق