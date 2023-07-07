مصفاة لاسامير

نقابة : تعطيل “سامير” دليل على هيمنة اقتصاد الريع

2023-07-07 / 20:35
0
هبة بريس _ الرباط

قالت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز إن التآمر في السكوت على القتل التدريجي ل”سامير” يسقط ما تبقى من مصداقية الخطاب الرسمي في حماية السيادة الصناعية والأمن الطاقي للبلاد.

وأشارت النقابة في بلاغ لها إلى أن استمرار تعطيل العمل بالمصفاة يوضح بجلاء أن قوة اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد الوطني من الداخل والخارج، تفوق الإرادة الشعبية التواقة للتحرر من التبعية للخارج.

كما أن هذا التعطيل، حسب البلاغ، يؤكد هيمنة اقتصاد الريع واستمرار الزواج الأبدي بين السلطة والمال وأساسا في ملف الطاقة والبترول والغاز، الذي تحكمه الأرقام الفلكية من ملايير الأرباح ورقم المعاملات والاستثمارات.

ونبهت النقابة إلى هول الخسارات الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بالمغرب، من بعد الخوصصة العمياء والسكوت على تجاوزات وتنكر شركة كورال لالتزاماتها وتهرب الحكومات المتعاقبة منذ 2016 من المساعدة في عودة الروح لشركة سامير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عصام الشرعي: مواجهة مصر في النهائي مباراة للتاريخ

عصام الشرعي: مواجهة مصر في النهائي مباراة للتاريخ

2023-07-07 / 21:05
Photo of ” البراءة “لرئيس جهة الشرق “عبد النبي بعيوي “

” البراءة “لرئيس جهة الشرق “عبد النبي بعيوي “

2023-07-07 / 20:28
Photo of بوريطة : ملتزمون بمكافحة “المخدرات الاصطناعية”

بوريطة : ملتزمون بمكافحة “المخدرات الاصطناعية”

2023-07-07 / 19:32
Photo of المغرب يرحب بإطلاق التحالف العالمي لمواجهة “المخدرات الاصطناعية”

المغرب يرحب بإطلاق التحالف العالمي لمواجهة “المخدرات الاصطناعية”

2023-07-07 / 18:51
Photo of انتخاب المغرب عضوا في مجلس إدارة (الفاو)

انتخاب المغرب عضوا في مجلس إدارة (الفاو)

2023-07-07 / 18:19
Photo of بسبب تماطل في واجبات الكراء للأوقاف.. حكم بالإفراغ يطال مدانا سابقا بالارهاب في فاس

بسبب تماطل في واجبات الكراء للأوقاف.. حكم بالإفراغ يطال…

2023-07-07 / 17:19
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر من الأحد الى الجمعة بهذه المناطق

نشرة إنذارية: موجة حر من الأحد الى الجمعة بهذه…

2023-07-07 / 15:03
Photo of التامك: 279 مستفيدا من برنامج “مصالحة” منذ إطلاقه سنة 2017

التامك: 279 مستفيدا من برنامج “مصالحة” منذ إطلاقه سنة…

2023-07-07 / 13:56
Photo of وزارة الثقافة: فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الفنون التشكيلية والبصرية

وزارة الثقافة: فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الفنون…

2023-07-07 / 13:36
Photo of وجدة .. الانقطاعات المتكررة للماء تغضب الساكنة والوكالة توضح الأسباب

وجدة .. الانقطاعات المتكررة للماء تغضب الساكنة والوكالة توضح…

2023-07-07 / 13:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق