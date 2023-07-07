إحصائياته وأبرز لاعبيه.. 7 معلومات عن منتخب مصر خصم أشبال الأطلس في نهائي كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

هبة بريس : رياضة

يلتقي المنتخب الوطني المغربي مع نظيره المصري، غدا السبت بداية من التاسعة مساء بملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمن نهائي كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة.

ويقدم لكم موقع “هبة بريس” معلومات عن المنتخب المصري لتقريبكم منه :

1 – تصدر المنتخب المصري مجموعته في الدور الأول من هذه البطولة برصيد 7 نقاط.

2 – يمتلك المنتخب المصري أقوى خط دفاع في البطولة، إذ لم تتلق شباكه أي هدف.

3 – سجل المنتخب المصري 4 أهداف خلال 4 مباريات في هذه البطولة.

4 – يتوفر الفراعنة على عدد من اللاعبين الممزين أبرزهم إبراهيم عادل، مهاجم بيراميدز وأحمد كوكا، لاعب وسط الأهلي.

5 – أحمد كوكا، لاعب المنتخب المصري هو أكثر لاعب افتكاكا للكرة في هذه البطولة بـ 34 افتكاك.

6 – مدرب المنتخب المصري لأقل من 23 سنة هو البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي كان قد قاد منتخب بلاده للتتويج بذهبية أولمبياد ريو.

7 – منذ التعاقد مع المدرب البرازيلي ميكالي، لعب المنتخب المصري الأولمبي 17 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

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