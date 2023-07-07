مورينيو يرغب في ضم النصيري لروما

هبة بريس : رياضة

يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي في التعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم وهداف إشبيلية الإسباني خلال مرحلة الاتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة “كوريرا ديلو سبورت” الإيطالية أن يوسف النصيري يوجد على رأس قائمة الأسماء التي يراها جوزيه مورينيو مناسبة لتعويض المهاجم الإنجليزي أبراهام الذي تعرض للإصابة.

ووفقا لنفس المصدر النصيري يعتبر البروفايل المناسب من أجل تعويض أبراهام وتعزيز الخط الهجومي لنادي العاصمة الإيطالية بعد مساره المميز مع اشبيلية.

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