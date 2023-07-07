مورينيو يرغب في ضم النصيري لروما
هبة بريس : رياضة
يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي في التعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم وهداف إشبيلية الإسباني خلال مرحلة الاتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت صحيفة “كوريرا ديلو سبورت” الإيطالية أن يوسف النصيري يوجد على رأس قائمة الأسماء التي يراها جوزيه مورينيو مناسبة لتعويض المهاجم الإنجليزي أبراهام الذي تعرض للإصابة.
ووفقا لنفس المصدر النصيري يعتبر البروفايل المناسب من أجل تعويض أبراهام وتعزيز الخط الهجومي لنادي العاصمة الإيطالية بعد مساره المميز مع اشبيلية.
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14 تعليقات
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
أتمنى رأيته في مدريد
اللهم يسر ليوسف النصيري ..
النصيري من أفضل الاعبين في العالم في الارتقاء
تألق يوسف النصيري وراء المونديال كثيرا..
أسد الأطلس..
يوسف النصيري يسيل لعاب الأندية الانجليزية والاوروبية..
هداف إشبيلية بامتياز ..
موفق ان شاء الله تعالى يا النصيري ..
هناك عدة أندية أخرى تريد التعاقد مع يوسف النصيري..
نريد له التعاقد مع نادي عملاق ..
مهاجم قوي تحية تقدير واحتراما له ..
روما فريق ايطالي قوي ..
جوزي مورينهو غادر روما باتجاه باري سان جيرمان وانتوما كا تنشروا الخرايف