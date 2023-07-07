المغرب يرحب بإطلاق التحالف العالمي لمواجهة “المخدرات الاصطناعية”

2023-07-07 / 18:51
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هبة بريس _ و م ع

تم إطلاق التحالف العالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية، في إطار الاجتماع الوزاري الافتراضي حول تسريع وتعزيز الاستجابة العالمية ضد المخدرات الاصطناعية، والذي عقد اليوم الجمعة عن طريق التناظر المرئي، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

ويهدف هذا التحالف الذي أحدث بمبادرة من الولايات المتحدة، إلى جمع الفاعلين الدوليين الرئيسيين، والحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والوكالات المتخصصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل اتخاذ إجراءات متضافرة تتوخى مواجهة التحديات التي تطرحها المخدرات الاصطناعية على الصعيد العالمي.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تمثل فيه المخدرات الاصطناعية تهديدا متزايدا للصحة العامة والأمن والاستقرار في العديد من بلدان العالم، حيث تزايد إنتاج هذه المواد الكيميائية وتداولها بشكل كبير، مما أفضى إلى تداعيات خطيرة على المجتمع، وخاصة إلى مشاكل تتصل بالإدمان على المخدرات والجريمة والعنف.

وفي مواجهة هذا التهديد، يظل تعزيز التعاون الدولي مطلبا ملحا، من أجل وضع استراتيجيات عالمية لمواجهة هذه التحديات المعقدة..
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وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد بوريطة أن “إطلاق هذا التحالف يأتي في لحظة حاسمة، بالنظر إلى العواقب المدمرة لاستهلاك المخدرات على الصحة والأمن والتماسك الاجتماعي”.

ورحب بوريطة بإحداث هذه الآلية العالمية الجديدة، داعيا إلى الالتزام الجماعي من قبل كافة الأطراف المعنية.

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