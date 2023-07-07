انتخاب المغرب عضوا في مجلس إدارة (الفاو)

انتخب المغرب، الخميس في روما، عضوا في مجلس إدارة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ممثلا عن المجموعة الإقليمية الإفريقية، خلال الدورة 43 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة المنعقد في الفترة من 1 إلى 7 يوليوز في روما.

وتم اختيار المملكة من قبل مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى جانب ثلاث دول أخرى، وهي الكاميرون وليسوتو وأوغندا، للعمل في مجلس إدارة المنظمة لمدة ثلاث سنوات من 30 يونيو 2023 إلى من 30 يونيو 2026.

وقد حظي انتخاب المملكة بدعم قوي من المجموعة الإقليمية الإفريقية، تقديرا لخبرتها في مجال الأمن الغذائي، فضلا عن مبادراتها التضامنية والإجراءات الملموسة ذات التأثير الكبير التي قام بها المغرب تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس لصالح الدول الشقيقة في القارة الإفريقية.

كما أنه اعتراف بدور المغرب النشط في منظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها وتضامنه مع الدول الإفريقية في هيئات الحكامة لدعم البرامج والمشاريع ذات الإمكانات العالية للبلدان الإفريقية.

يذكر أن مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة هو الهيئة السيادية للمنظمة، ويتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين.

ويضع المؤتمر السياسة العامة للمنظمة ويوافق على موازنة المنظمة ويمارس جميع الصلاحيات الأخرى التي يخولها له النظام الأساسي.

وتميزت الدورة الثالثة والأربعون للمؤتمر بإعادة انتخاب شو دونيو لولاية ثانية مدتها أربع سنوات كرئيس لمنظمة الأغذية والزراعة.

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