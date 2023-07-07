الفاو”: انخفاض مؤشر الأسعار العالمية إثر تراجع السكر والزيوت

هبة بريس - وكالات

أفاد تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، بتراجع مؤشر أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من عامين، في يونيو الماضي، وذلك بفعل انخفاض تكلفة السكر والزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان، حيث بلغ المؤشر في المتوسط 122.3 نقطة في يونيو مقابل 124.0 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

ونقل موقع “مباشر” عن المنظمة، أن قراءة يونيو هي الأدنى منذ أبريل 2021، وأن المؤشر الحالي يقل بنسبة 23.4% عن أعلى مستوى وصل إليه في مارس 2022، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت “الفاو” زيادة طفيفة في الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام، حيث من المتوقع أن يصل إلى 2.819 مليار طن، وهو ارتفاع بنسبة 1.1% عن مستويات عام 2022.

ووفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن ارتفاع توقعات إنتاج القمح العالمي تسبب في ارتفاع توقعات المنظمة للإنتاج العالمي للحبوب بنسبة 0.9% إلى 783.3 مليون طن، وقد شهد مؤشر أسعار الحبوب تراجعا بنسبة 2.1% في شهر يونيو، وذلك بفعل انخفاض أسعار الذرة والشعير والذرة الرفيعة والقمح والأرز.

وأضافت المنظمة أن مؤشر أسعار الزيوت النباتية تراجع بنسبة 2.4% على أساس شهري في يونيو، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وزيت دوار الشمس.

وشهد مؤشر أسعار السكر انخفاضا بنسبة 3.2% عن ماي الماضي، وهو أول انخفاض بعد أربع زيادات شهرية متتالية، وذلك بفعل تحسن محصول قصب السكر في البرازيل وتباطؤ الطلب العالمي على الواردات.

وفيما يخص مؤشر أسعار منتجات الألبان، فقد تراجع بنسبة 0.8% مقارنة بشهر مايو، بينما ظل مؤشر أسعار اللحوم دون تغيير.

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