“دون قصد”.. عامل نظافة يدمر 20 سنة من بحث علمي بمختبر أميركي

2023-07-07 / 17:06
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هبة بريس - وكالات

في موقف كارثي، أعلن معهد العلوم التطبيقية في الولايات المتحدة أن عاملاً مكلفاً بتنظيف المختبرات دمر نتائج 20 عاما من البحث العلمي في المختبر.

وعامل التنظيف المنتدب من قبل شركة تنظيف خاصة بموجب الاتفاق بينها وبين معهد رينسيلار للعلوم التطبيقية في ولاية نيويورك، سمع “إشارات إنذار مزعجة” من ثلاجة معملية كانت تحتوي على عينات لبحث علمي فقرر إيقافها، وفق ما ذكرته صحيفة “نيويورك بوست”.

وتوضح إحدى اللافتات على باب الثلاجة كيفية كتم صوت الصفير، ولكن قيل إن القاطع الكهربائي قد تم إيقافه بعد حدوث خطأ في القراءة.

من جانبهم، قال محامون إن العينات المخزنة في درجة حرارة 80 درجة مئوية تحت الصفر تُركت “غير قابلة للإنقاذ”، ما تسبب في أضرار قدرها مليون دولار.

ووفقا للدعوى القانونية، فإن غالبية العينات التي كان يفترض الاحتفاظ بها في درجة حرارة 80 درجة مئوية تحت الصفر قد “تم تدميرها وجعلها غير قابلة للإنقاذ، ما أدى إلى تدمير جهد أكثر من 20 عاما من البحث”.

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