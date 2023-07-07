“لن أستسلم حتى الموت”..نادين نجيم تثير قلق محبيها

2023-07-07 / 16:44
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هبه بريس - القسم الفني

أثارت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تساؤلات واسعة حول مجريات حياتها الخاصة، بعدما نشرت من خلال حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات لولديها هيفن وجيوفاني من طليقها هادي أسمر، مرفقةً بتعليقات تشير إلى التحدّي.

وعلقت نجيم على الفيديوهات قائلة: “لن أستسلم حتى الموت… أطفالي حياتي و سعادتي”.

وأضافت النجمة اللبنانية في منشور آخر:”كيف يمكنني الاستسلام عندما تكونوا كل شيء بالنسبة لي؟”.

وجدير بالذكر أن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع منشورات بطلة “الهيبة” مرجحين أن يكون طليقها السابق يهددها بأطفالها بعد إعلانها الزواج مرة ثانية.

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