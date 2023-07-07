المغرب ثاني أكبر شريك تجاري للأرجنتين في إفريقيا خلال 2022

هبة بريس

أكد سفير جمهورية الأرجنتين بالمغرب، راؤول إغناسيو غواستافينو، أمس الخميس بالرباط، أن المغرب أضحى ، في عام 2022، ثاني أكبر شريك تجاري للأرجنتين في القارة الإفريقية، بعد مصر .

وأوضح إغناسيو غواستافينو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للأرجنتين، أنه رغم تداعيات جائحة كوفيد -19، تضاعفت المبادلات التجارية بين البلدين خلال 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 900 مليون دولار بالنسبة للأرجنتين و500 مليون دولار بالنسبة للمغرب.

وسجل أن الأرجنتين تستورد بشكل أساسي الفوسفاط المستخدم في الصناعات الغذائية وتصدر الأرز والذرة وفول الصويا.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أشار السفير إلى قيام عدد من كبار المسؤولين الأرجنتينيين، خلال الأشهر التسعة الماضية، بزيارات إلى المغرب، بما في ذلك نائب وكيل السياسة الخارجية وحاكم منطقة سانتافي، موضحا أن هذه الزيارات قد تمت أيضا في إطار جلسات التشاور السياسي المغربي – الأرجنتيني.

من جهة أخرى، ذكر الدبلوماسي الارجنتيني بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والأرجنتين في مجال الصحة في يونيو الماضي في إطار توطيد هذه العلاقات.

كما أشار إلى أهمية زيادة تعزيز الروابط الثنائية في مجال الثقافة ، لا سيما من خلال تبادل الطلبة وضمان تنقلهم.

وتميز هذا الحفل بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب وعدد من السفراء المعتمدين لدى المغرب.

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