بإذن من الملك.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية الـ 31

هبة بريس

بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته العادية الـ 31 يومي 14 و15 يوليوز الجاري بالرباط.

وفي ما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص :

” بإذن من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس – أعز الله أمره – رئيس المجلس العلمي الأعلى، وتنفيذا لمقتضيات الظهير رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه؛

وتطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه؛

والظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444ھ (15 يونيو 2023م)؛

يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته العادية الواحدة والثلاثين يومي الجمعة والسبت 25 و26 من شهر ذي الحجة 1444هـ الموافق 14 و15 يوليوز 2023م، وذلك بعد صلاة العصر بمدينة الرباط.

وستعكف لجان المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة، وهي كالآتي :

– تقديم الخطوط العريضة لخطة تنزيل قيم الدين من أجل تزكية الحياة؛

– تعزيز الحضور الإعلامي والتواصلى للمؤسسة العلمية؛

– إرساء قواعد اشتغال المجالس العلمية الجهوية المستحدثة؛

– تقديم خطوط عريضة لدليل التأطير المنتظر من المرأة العالمة “.

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