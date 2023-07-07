نشرة إنذارية: موجة حر من الأحد الى الجمعة بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و47 درجة من الأحد إلى الجمعة المقبلين بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أصدرتها اليوم الجمعة ، أنه يرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و43 درجة الأحد المقبل بكل من أقاليم شفشاون والحسيمة وبركان ووجدة أنجاد ودريوش وخنيفرة وإفران والحاجب والناظور وبولمان و كرسيف وتازة وصفرو.
كما يرتقب، وفق النشرة ذاتها، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة من الإثنين إلى الجمعة المقبلين بكل من طاطا وأسا-زاك وتارودانت والسمارة وداخل أقاليم بوجدور وواد الذهب وأوسرد.
ومن المتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان و سيدي قاسم وكرسيف وتاوريرت ومكناس و فاس وتازة ومولاي يعقوب وتاونات وسيدي سليمان والخميسات وبني ملال والفقيه بن صالح وخريبكة وسطات وقلعة السراغنة واليوسفية وشيشاوة والصويرة ومراكش والرحامنة وأكادير إيداوتنان وإنزكان ايت ملول وطانطان وسيدي افني و كلميم.
ومن المرتقب كذلك، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 43 بكل من شفشاون والحسيمة وبركان و وجدة أنجاد ودريوش وخنيفرة وإفران والحاجب والناظور وبولمان وصفرو وأزيلال و الحوز وذلك من الاثنين إلى الخميس المقبلين .
12 تعليقات
يارب السلامه
اما الأقاليم درعة تفيلالت المغرب المنسي ليس في الجغرافيا المغربية قد سلم لمريتانيا
نطلب من الله عزوجل السلامة واللطف بنا يآرب اللهم لا تجعلنا من القانطين وارحمنا برحمتك.
يجب الحيطة والحذر من موجة الحر وضربات الشمس لأنها تسبب بعض الاحيان إلى الموت.
قولو المغرب كامل وصافي اش بقى الله الطف بينا
يجب على الآباء و الأمهات مراعاة ابنائهم وعدم تركهم بالتجول اثناء الظهيرة لأنها أشد حرارة.
يجب الإكثار من شرب الماء وبالاخص الأطفال والرضع والمسنين.
نسألك اللطف وحسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار .
يجب على المياه والغايات أن تضع الحراسة المشددة في الغابات حتى لا نقع في كارثة بيئية لا تحمد عقباها وذالك راجع إلى تهور الشباب في رمي السجائر والزجاج الذي يسبب اندلاع حرائق في الغابات..
حتى المناطق الجبلية في الأطلس المتوسط والكبير عرفت بدورها موجة الحر الغير المسبوقة بها .
وصيتي لكم هي شرب الماء بكثرة وخاصة الأطفال الصغار والاشخاص المسنين وليس بشرب العصائر لأن الماء أساس الحياة ولا بعوضه العصائر والمشروبات الغازية.