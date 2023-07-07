نشرة إنذارية: موجة حر من الأحد الى الجمعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و47 درجة من الأحد إلى الجمعة المقبلين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أصدرتها اليوم الجمعة ، أنه يرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و43 درجة الأحد المقبل بكل من أقاليم شفشاون والحسيمة وبركان ووجدة أنجاد ودريوش وخنيفرة وإفران والحاجب والناظور وبولمان و كرسيف وتازة وصفرو.

كما يرتقب، وفق النشرة ذاتها، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة من الإثنين إلى الجمعة المقبلين بكل من طاطا وأسا-زاك وتارودانت والسمارة وداخل أقاليم بوجدور وواد الذهب وأوسرد.

ومن المتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة بكل من عمالات وأقاليم وزان و سيدي قاسم وكرسيف وتاوريرت ومكناس و فاس وتازة ومولاي يعقوب وتاونات وسيدي سليمان والخميسات وبني ملال والفقيه بن صالح وخريبكة وسطات وقلعة السراغنة واليوسفية وشيشاوة والصويرة ومراكش والرحامنة وأكادير إيداوتنان وإنزكان ايت ملول وطانطان وسيدي افني و كلميم.

ومن المرتقب كذلك، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 43 بكل من شفشاون والحسيمة وبركان و وجدة أنجاد ودريوش وخنيفرة وإفران والحاجب والناظور وبولمان وصفرو وأزيلال و الحوز وذلك من الاثنين إلى الخميس المقبلين .

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