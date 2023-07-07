وزارة الثقافة: فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الفنون التشكيلية والبصرية

هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الفنون التشكيلية والبصرية برسم الدورة الثانية من سنة 2023.

وذكر بلاغ للوزارة أن عملية الدعم هذه تشمل مجالات الإقامات الفنية وتنظيم المعارض والصالونات المتخصصة في الفنون التشكيلية والبصرية، والإبداع البصري، واقتناء الأعمال الفنية، والمشاركة في المعارض والصالونات المتخصصة في الفنون التشكيلية والبصرية.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية الترشيح ستتم إلكترونيا، لزوما وحصرا، عبر المنصة المخصصة لإيداع الطلبات http://daam.minculture.gov.ma التي أعدتها الوزارة خصيصا لهذا الغرض وذلك خلال الفترة من 10 إلى 31 يوليوز 2023.

وكانت الوزراة اعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن نتائج الدعم في قطاع الفنون التشكيلية والبصرية برسم الدورة الأولى من سنة 2023، والتي فاقت قيمتها 84ر3 ملايين درهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0