تعرض شاروخان لحادث أثناء تصوير فيلمه الجديد

القسم الفني: هبة بريس

تعرّض شاروخان مؤخراً لحادث أثناء تصوير فيلمه الجديد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، ما أدى إلى إصابته في أنفه أجرى بعدها عملية جراحية بسيطة، حيث أكد الأطباء أن نجم بوليوود يتماثل حالياً للشفاء.”

و ذكرت ETimes أن : “شاروخان كان يصور مشروع في لوس أنجلوس وانتهى به الأمر بإيذاء أنفه، حيث بدأ ينزف وتم نقله مباشرةً إلى المستشفى، كما أبلغ الطبيب فريقه أنه لا يوجد ما يدعو للقلق وسيحتاج خان إلى إجراء عملية جراحية بسيطة لوقف النزيف”، كما ذكر التقرير أن “شاروخان خرج بعد العملية مع ضمادة على أنفه”.

وحسب المصدر ذاته فإن :”شاروخان عاد بعد العملية إلى مومباي وهو في طريقه للتعافي إذ ينال قسطاً من الراحة في منزله، وهو ما أكده الأطباء”.

وعلى صعيد آخر، ينتظر جمهور خان العريض إطلاق المقطع الدعائي من فيلم “Jawaan” قريبًا، و كذا تحديد تاريخ إصداره.

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