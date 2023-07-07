ترويج الأقراص المخدرة يجر شخصا للاعتقال بمشرع بلقصيري

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينتي سيدي قاسم ومشرع بلقصيري بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس 6 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة بمدخل مدينة مشرع بلقصيري، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 3096 قرص مخدر، من بينها 2099 قرص طبي من نوع ريفوتريل و997 قرص مهلوس من نوع إيكستازي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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