استئنافية البيضاء ترفع عقوبة البرلماني “مول 17 مليار” إلى 9 سنوات

2023-07-07 / 12:16
2

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ما تزال فصول محاكمة البرلماني المعزول “زين العابدين الحواص” الذي اشتهر بلقب “مول 17 مليار” تستأثر باهتمام و متابعة المغاربة و ذلك بعد أن قضت محكمة الاستئناف بعقوباتها في حقه.

و في هذا الصدد، قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحر هذا الأسبوع برفع عقوبة الحواص الذي كان نائبا برلمانيا بإقليم برشيد عن منطقة حد السوالم.

و رفعت محكمة الاستئناف الحكم على “مول 17 مليار” من سبع سنوات الذي حكمت به سابقا غرفة الجنايات الابتدائية إلى تسع سنوات نافذة رغم تشبث المتهم طيلة أطوار المحاكمة بنفي التهم الموجهة له.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يرحب بإطلاق التحالف العالمي لمواجهة “المخدرات الاصطناعية”

المغرب يرحب بإطلاق التحالف العالمي لمواجهة “المخدرات الاصطناعية”

2023-07-07 / 18:51
Photo of انتخاب المغرب عضوا في مجلس إدارة (الفاو)

انتخاب المغرب عضوا في مجلس إدارة (الفاو)

2023-07-07 / 18:19
Photo of بسبب تماطل في واجبات الكراء للأوقاف.. حكم بالإفراغ يطال مدانا سابقا بالارهاب في فاس

بسبب تماطل في واجبات الكراء للأوقاف.. حكم بالإفراغ يطال…

2023-07-07 / 17:19
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر من الأحد الى الجمعة بهذه المناطق

نشرة إنذارية: موجة حر من الأحد الى الجمعة بهذه…

2023-07-07 / 15:03
Photo of التامك: 279 مستفيدا من برنامج “مصالحة” منذ إطلاقه سنة 2017

التامك: 279 مستفيدا من برنامج “مصالحة” منذ إطلاقه سنة…

2023-07-07 / 13:56
Photo of وزارة الثقافة: فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الفنون التشكيلية والبصرية

وزارة الثقافة: فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الفنون…

2023-07-07 / 13:36
Photo of وجدة .. الانقطاعات المتكررة للماء تغضب الساكنة والوكالة توضح الأسباب

وجدة .. الانقطاعات المتكررة للماء تغضب الساكنة والوكالة توضح…

2023-07-07 / 13:12
Photo of ترويج الأقراص المخدرة يجر شخصا للاعتقال بمشرع بلقصيري

ترويج الأقراص المخدرة يجر شخصا للاعتقال بمشرع بلقصيري

2023-07-07 / 11:50
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-07 / 09:12
Photo of قدما من خارج المدينة وزرعا الرعب ….أمن سطات يطيح بعصابة النشل

قدما من خارج المدينة وزرعا الرعب ….أمن سطات يطيح…

2023-07-07 / 00:30

‫2 تعليقات

  2. المال الذي سرق هل سيتم اعادته الى المتضررين والدولة أو ستكون كلمة الله يسامح هي الفاصل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق