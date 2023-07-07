استئنافية البيضاء ترفع عقوبة البرلماني “مول 17 مليار” إلى 9 سنوات

2023-07-07 / 12:16
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

ما تزال فصول محاكمة البرلماني المعزول “زين العابدين الحواص” الذي اشتهر بلقب “مول 17 مليار” تستأثر باهتمام و متابعة المغاربة و ذلك بعد أن قضت محكمة الاستئناف بعقوباتها في حقه.

و في هذا الصدد، قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحر هذا الأسبوع برفع عقوبة الحواص الذي كان نائبا برلمانيا بإقليم برشيد عن منطقة حد السوالم.

و رفعت محكمة الاستئناف الحكم على “مول 17 مليار” من سبع سنوات الذي حكمت به سابقا غرفة الجنايات الابتدائية إلى تسع سنوات نافذة رغم تشبث المتهم طيلة أطوار المحاكمة بنفي التهم الموجهة له.

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