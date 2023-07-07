الرصاص يلعلع ببرشيد لإيقاف شقيقين هددا مواطنين بـ”كلب شرس”

هبة بريس

علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، مساء يوم الخميس 06 يوليوز الجاري، أن موظف أمن برتبة مقدم شرطة استعمل سلاحه الوظيفي خلال تدخل لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 30 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض رفقة شقيقه عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت دورية تابعة لفرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الرئيسي، بعد ضبطه في حالة سكر متقدمة بالشارع العام، غير أنه رفض الامتثال وقام بتحريض كلب من فصيلة شرسة في مواجهة عناصر الشرطة، الأمر الذي اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه.

وخلال مباشرة عملية توقيف المشتبه فيه، تدخل شقيقه الذي حاول الاعتداء على موظفي الشرطة باستعمال السلاح الأبيض، في محاولة منه لعرقلة عملية التوقيف، الأمر الذي اضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصة أخرى مكنت من دفع الخطر الصادر عن هذا الاعتداء، وأصابت شظاياها عرضيا سيدة كانت تتواجد بمكان التدخل على مستوى ذراعها.

وقد تم نقل المصابة إلى المستشفى من أجل الخضوع للعلاجات الضرورية، كما تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل العمليات الأمنية الميدانية من أجل توقيف شقيقه.

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