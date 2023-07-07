إيطاليا.. 6 قت.لى و68 مصابًا إثر حريق دار للمسنين في ميلانو

2023-07-07 / 10:20
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هبة بريس - وكالات

لقي ستة أشخاص حتفهم، وأصيب 68 على الأقل جرّاء حريق شب في دار للمسنين في ميلانو، وفق ما ذكرته وكالات أنباء إيطالية، اليوم الجمعة.

وأكد المتحدث باسم خدمة الإطفاء الوطنية، لوكا كاري، عدد القتلى، موضحًا أنه تم إخماد الحريق، وأن أسبابه قيد التحقيق.

وقال كاري، إن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما أصيب 15 بإصابات خطيرة، لكنها لا تهدد الحياة، وإن نحو 50 إصابة جروحها طفيفة.

بدوره، قال رئيس بلدية ميلانو، جوزيبي سالا، للصحفيين في مكان الحادث، إن الحريق تم إخماده بسرعة كبيرة، لكن الأبخرة الناتجة عنه أضرت بكثير من النزلاء.

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