بلجيكا.. انتهاء المرافعات في محاكمة صلاح عبد السلام ومن معه

هبة بريس - وكالات

أنهت محكمة الجنايات في بروكسل، مرافعات استمرت 7 أشهر في محاكمة المتهمين بـ “الهجمات الجهادية” التي أودت بحياة 32 شخصا في مارس 2016 في العاصمة البلجيكية.

ويفترض أن تصدر أحكام على 10 متهمين بينهم الفرنسي، صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من المجموعات المسلحة التي نفذت هجمات 13 نوفمبر.

وهو يواجه حكما ثانيا بالسجن مدى الحياة بعد الحكم الذي صدر العام الماضي في باريس.

وبعد كلمات أخيرة للمتهمين، أعلنت رئيسة المحكمة، لورانس ماسار، انتهاء الإجراءات بعيد الساعة 21,00 (19,00 ت غ).

ويفترض أن يجيب أعضاء هيئة المحلفين الـ 12 في مكان سري وبمساعدة قضاة المحكمة الثلاثة على حوالي 300 سؤال.

وتوقعت ماسار أن يستغرق عملهم “أياما وربما أسابيع”.

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