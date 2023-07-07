طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية والهضاب العليا الشرقية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية جوار السواحل خلال الصباح والليل، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بشمال الأطلس الكبير وبالهضاب العليا الشرقية.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما إلى قوية بجنوب المنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية والأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد، مع تناثر حبات من الغبار أو الرمال بجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية وأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 31 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 13 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 و 23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والداخلة، وهائجا بالجنوب.

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