طقس
الصورة تعبيرية

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-07 / 09:12
10
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية والهضاب العليا الشرقية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية جوار السواحل خلال الصباح والليل، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا بشمال الأطلس الكبير وبالهضاب العليا الشرقية.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما إلى قوية بجنوب المنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية والأطلس الكبير والجنوب الشرقي للبلاد، مع تناثر حبات من الغبار أو الرمال بجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية وأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 31 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 13 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 و 23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة، أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والداخلة، وهائجا بالجنوب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قدما من خارج المدينة وزرعا الرعب ….أمن سطات يطيح بعصابة النشل

قدما من خارج المدينة وزرعا الرعب ….أمن سطات يطيح…

2023-07-07 / 00:30
Photo of وسائل إعلام شرق إفريقية تبرز دعم إيطاليا لجهود المملكة

وسائل إعلام شرق إفريقية تبرز دعم إيطاليا لجهود المملكة

2023-07-06 / 22:50
Photo of وزارة بنموسى تحدد عدد التلاميذ بالأقسام للسنة المقبلة

وزارة بنموسى تحدد عدد التلاميذ بالأقسام للسنة المقبلة

2023-07-06 / 22:14
Photo of حضور الياس العماري يُغيّب قيادات “البام” عن افتتاح مهرجان “تويزا” بطنجة

حضور الياس العماري يُغيّب قيادات “البام” عن افتتاح مهرجان…

2023-07-06 / 22:05
Photo of المغرب يرفض وصف أفريقيا بـ”القارة المنكوبة”

المغرب يرفض وصف أفريقيا بـ”القارة المنكوبة”

2023-07-06 / 19:52
Photo of خريبكة ..”باعة الخضر والفواكه” يستفسرون عن مآل اتفاق سنة 2019

خريبكة ..”باعة الخضر والفواكه” يستفسرون عن مآل اتفاق سنة…

2023-07-06 / 19:23
Photo of المضيق: أصحاب المظلات يستعرضون عضلاتهم على المصطافين

المضيق: أصحاب المظلات يستعرضون عضلاتهم على المصطافين

2023-07-06 / 19:03
Photo of فاس تحتضن المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ والحافظي أكبر الغائبين

فاس تحتضن المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ والحافظي أكبر…

2023-07-06 / 17:59
Photo of تلاعب بالصفقات يطيح بمحاسب مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة ( وثيقة)

تلاعب بالصفقات يطيح بمحاسب مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة…

2023-07-06 / 16:59
Photo of المصادقة على تحديد مدد أسلاك التكوين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

المصادقة على تحديد مدد أسلاك التكوين بمعهد الحسن الثاني…

2023-07-06 / 16:15

‫10 تعليقات

  9. اللهم كن في عون من يشتغل تحت رحمة الشمس الحارقة لتوفير ظروف مناسبة لاسرته..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق