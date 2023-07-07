قدما من خارج المدينة وزرعا الرعب ….أمن سطات يطيح بعصابة النشل

2023-07-07 / 00:30
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الشرطة القضائية بسطات، أفلحت من ايقاف شخص يشتبه بتورطه في السرقات بالخطف باستعمال دراجة نارية وحيازة سلاح ابيض من شأنه المس بسلامة المواطنين.

وفي تفاصيل الواقعة، أضافت مصادرنا، أن شخصين كانا على متن دراجة نارية صينية الصنع، قاما بتعريض فتاتين للسرقة بالخطف على مستوى ديار سلطانة وكذا حي الفرح بعدما استولا على هاتفي الضحيتين، وقد مكنت الابحاث المنجزة من وضع كمين لأحد المشتبه فيهما، حيث تم ايقافه على مستوى مركز سيدي العايدي بعدما تم التنسيق مع الدرك الملكي بسطات، وحجز مدية من الحجم الكبير والدراجة النارية نوع c50 ومبلغ مالي وهاتف نقال موضوع السرقة.

وقد تبين من خلال التحقيقات، أن الأخير ينحدر من منطقة الغليميين التابعة لاقليم برشيد وفي نفس الاطار تم تحديد هويته ولازالت الابحاث متواصلة بغية ايقافه فيما تم وضع المعني بالامر تحت تدابير الحراسة النظرية ويجرى البحث تحت اشراف النيابة العامة لدى محكمة الاسئناف بسطات.

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‫14 تعليقات

  1. النشل أو السرقة بالدراجة النارية أو بالسيوف أصبح المغرب معروف بها وهذه الطريقة تستعمل فقط في المدن الغير سياحية والمدن الكبرى كالدار البيضاء. كم من مواطن سرق ولا يستطيع تقديم شكاية لبعض الأسباب منها العراقيل أو كثرة الانتضار .

  5. على الشرطة القيام بعدة حملات أمنية مكثفة خصوصا في الاحياء الشعبية والنقط السوداء..

  11. على المديرية العامة للأمن الوطني أن تجد حلا عاجلا لما يعانيه المواطن من سرقة وعنف وخطف ..

  14. وقد تبين من خلال التحقيقات، أن الأخير ينحدر من منطقة الغليميين التابعة لاقليم برشيد وفي نفس الاطار تم تحديد هويته ولازالت الابحاث متواصلة بغية ايقافه فيما تم وضع المعني بالامر تحت تدابير الحراسة النظرية ويجرى البحث تحت اشراف النيابة العامة لدى محكمة الاسئناف بسطات
    المرحو شرح هاته الفقرة لأنها كلها تناقضات وشكرا

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