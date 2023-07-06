وسائل إعلام شرق إفريقية تبرز دعم إيطاليا لجهود المملكة

هبة بريس _ الرباط

سلطت وسائل إعلام شرق إفريقية، اليوم الخميس، الضوء على الدعم الذي أعلنته إيطاليا لجهود المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

وركزت صحف رواندية وكينية، في هذا الصدد، على التوقيع على خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وإيطاليا، مبرزة أن روما ترحب بـ”الجهود الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء.

وهكذا، كتبت صحيفة “كي بي سي” الكينية أنه وفقا لخطة العمل، التي وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، فإن “إيطاليا ترحب بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب”، كما أكد على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2654 لـ 27 أكتوبر 2022.

وأضافت الصحيفة أنه في إشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، جددت إيطاليا التأكيد أيضا على “دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، عادل، واقعي، براغماتي، مستدام، ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء، يقوم على التوافق طبقا للقرار 2654”.

وفي السياق ذاته، لفتت صحيفة “رواندا ديسباتش” الرواندية إلى أن إيطاليا شجعت، ضمن نفس خطة العمل، “جميع الأطراف على مواصلة التزامها بروح من الواقعية والتوافق، في سياق تسويات تنسجم مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها ضمن ميثاق الأمم المتحدة”.

وبعد أن ذكرت بأن زيارة السيد بوريطة إلى إيطاليا تعد الأولى بعد تعيين السيد تاجاني في أكتوبر 2022 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، أبرزت الصحيفة أن خطة العمل، المبرمة كامتداد للإعلان المشترك الموقع بالرباط في 1 نونبر 2019، تشكل تنزيلا ملموسا للشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد القائمة بين المغرب وإيطاليا.

وخلصت إلى أن الأمر يتعلق أيضا بشراكة موجهة نحو الحوار الدائم والتعاون الملموس الذي يعود بالنفع على البلدين.

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