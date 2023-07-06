وزارة بنموسى تحدد عدد التلاميذ بالأقسام للسنة المقبلة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى ترشيد استعمال الموارد البشرية المتوفرة والإضافية من أجل الحد من الأقسام المكتظة ومتعددة المستويات، يستوجب تحديد المعايير التالية:

– 30 تلميذا بالقسم كحد أقصى بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، و 36 بالنسبة لبقي المستويات، على أن يتم تعميم معدل 30 تلميذا بالقسم على باقي مستويات التعليم الابتدائي خلال السنوات القليلة المقبلة؛

– العمل على اعتماد 36 تلميذ بالقسم بالنسبة للتعليم الثانوي يسلكيه على ان يكون المعدل الأقصى هو 40 تلميذا بالقسم، على أن يتم تعميم 36 تلميذ في القسم الواحد في السنوات القليلة المقبلة.

_ الحد من الأقسام المشتركة، باعتماد أقسام مشتركة بمستويين بأقل من 30 تلميذا ؛ وأقسام مشتركة بثلاثة مستويات بأقل من 15 تلميذا بالقسم.

_ الاستغلال الأمثل للبنيات المادية باستعمال النظام الوظيفي الملائم لتحقيق الأهداف من حيث عدد التلاميذ بالقسم.

_ الحرص على توزيع الأساتذة بشكل متكافئ بين المؤسسات التعليمية ضمانا لتكافؤ الفرص بين التلاميذ وبين المجالين الحضري والقروي.

_ التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية يسلك التعليم الابتدائي حسب ما ورد في المذكرة 028/23 بتاريخ 23 مايو 2023.

_ تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي حسب ما ورد في المذكرة 030/23 بتاريخ 23 مايو 2023.

_ تسريع وتيرة تعميم وتطوير التعليم الأولي؛

تعزيز برامج الدعم الاجتماعي؛

– تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، والعمل على تصنيف المؤسسات الدامجة.

_ مواصلة توسيع العرض التربوي المتعلق بالمسارات المهنية بالتعليم الثانوي الإعدادي والباكالوريا المهنية، وجعله أكثر جاذبية.

المذكرة الوزارية التي تأتي في شأن اعداد الخريطة التربوية المعدلة برسم السنة الدراسية 2024-2023، دعت مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية، إلى تسريع وتيرة مسك الإحداثات الجديدة قبل متم يوم الجمعة 07 يوليوز 2023، لما لعملية تعديل الخريطة التربوية من أهمية بالغة، على أساس أن موقع الخريطة التوقعية سيتم إغلاقه يومه الخميس 06 يوليوز 2023 على الساعة الثامنة مساء، وسيتم فتح بوابة الموقع “CARTESCO” الإعداد الخريطة التربوية المعدلة 2023-32024 ابتداء من يوم الجمعة 7 يوليوز 2023 إلى غاية الاثنين 10 يوليوز 2023.

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