زياش مرشح للانتقال إلى الدوري التركي بعد فشل انضمامه إلى النصر

2023-07-06 / 22:09
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هبة بريس : رياضة

بات الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي مرشحا للانتقال إلى الدوري التركي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية بعد فشل صفقة انتقاله إلى النصر السعودي.

وكشفت مصادر إعلامية تركية أن نادي غلطة سراي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف، بعدما تعثرت صفقة انتقاله إلى النصر السعودي.

ووفقا لنفس المصادر فإن حكيم زياش يرغب في الرحيل عن تشيلسي، وهو ما سيساعد مسؤولي غلطة سراي التركي في حسم صفقته هذا الصيف.

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