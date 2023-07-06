حضور الياس العماري يُغيّب قيادات “البام” عن افتتاح مهرجان “تويزا” بطنجة

2023-07-06 / 22:05
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

قاطعت قيادات جهوية في حزب الأصالة والمعاصرة، مساء اليوم الخميس ،افتتاح مهرجان تويزا في دورته السابعة عشر ، وذلك على خلفية حضور الياس العماري ، رئيس جهة طنجة -تطوان- الحسيمة الأسبق .

حضور الياس العماري، لافتتاح مهرجان تويزا بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ، أربك اللجنة المنظمة ، بعدما تغيب عن الحضور كل من عبد اللطيف الغلبزوري نائب رئيس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة الحالي، ومنير الليموري رئيس المجلس الجماعي لطنجة، وقياديين آخرين في حزب الاصالة والمعاصرة على المستوى الجهوي .

وشكلت عودة إلياس العماري للواجهة خلال الآونة الأخيرة ، حدثا بارزا أشعل مواقع التواصل الإجتماعي اعتبارا لمكانة الرجل في حزب الأصالة والمعاصرة وداخل المشهد السياسي سابقا ، حيث كان العماري أحد أبرز قيادات حزب “البام”، إلا أن اعتزاله للمشهد السياسي واستقالته من مجلس جهة طنجة طرح عدة تساؤلات، كما لف الغموض أسباب رحيله وكذا عودته للواجهة مرة أخرى .

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