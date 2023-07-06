عموتة من الأردن.. أطمح لبلوغ مونديال 2026

2023-07-06 / 20:40
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هبة بريس _ رياضة

قال الإطار الوطني المغربي الحسين عموتة إنه سيسعى إلى قيادة المنتخب الأردني لكرة القدم، إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستنطلق تصفياتها أواخر العام الجاري.

وعبر عموتة في كلمة بمناسبة تقديمه اليوم الخميس خلال ندوة صحفية بحضور الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار ، عن إرادته القوية بتحقيق الأهداف المرسومة والوصول بالمنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم المقبلة وتحقيق نتائج جيدة في نهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام 2024 .

وأشار إلى أن من بين أهدافه أيضا ، السعي إلى استعادة ثقة الشارع الرياضي الأردني في منتخب بلاده ، معربا من جهة أخرى ، عن اعتزازه بالثقة الكبيرة التي حظي بها من لدن الاتحاد الأردني لكرة القدم للإشراف على تدريب منتخب النشامى.

من جهتها ، قالت الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار ، إن تطلعات الاتحاد للمرحلة المقبلة كبيرة ، وقرار التعاقد مع عموتة يتماشى مع حجم هذه التطلعات ، حيث يتمتع بسيرة تدريبية متميزة وإنجازات كبيرة مع المنتخبات والأندية على حد سواء ، ونجح في تحقيق نتائج لافتة وترك بصمات مؤثرة في كافة محطاته التدريبية السابقة.

وعبرت عن تطلع الاتحاد لمرحلة جديدة لمنتخب النشامى بقيادة المدرب المغربي بأهداف أكثر اتساعاً وطموحات أكبر.

ويتمتع عموتة بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات. وحقق العديد من الإنجازات اللافتة، وأبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي الوداد البيضاوي، وكأس الاتحاد الإفريقي مع نادي الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح، وأخيرا الدوري المحلي مع الجيش الملكي المغربي حيث كان يتولى منصب مشرف عام للفريق.

كما قاد عموتة المنتخب المغربي للمحليين وحقق معه لقب كأس أفريقيا، إلى جانب المركز الثاني في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر.

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