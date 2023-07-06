إنتح__ار تلميذ بعد حصوله على البكالوريا بشتوكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

باشرت مصالح الدرك الملكي بمنطقة ماسة إقليم أشتوكة أيت باها، تحقيقاتها في ظروف وملابسات إنتحار تلميذ، يوم أمس الأربعاء 5 يوليوز الجاري، رغم حصوله على شهادة الباكالوريا للموسم الدراسي 2022 ـ 2023.

الهالك تم العثور على جثته، بمكان غير بعيد عن مقر سكنى عائلته، ملفوفا عنقه بواسطة حبل معلق بشجرة، حيث تم نقل الجثة التي اكتشفها أحد المارة الذي أخبر السلطات الأمنية التي حلت بالمكان، وفتحت تحقيق، بعد نقل الجثة للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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