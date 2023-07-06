المغرب ـ إيطاليا.. تعزيز التعاون الثنائي في مجال الماء

2023-07-06 / 19:32
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هبة بريس _ و م ع

شكل موضوع تعزيز التعاون الثنائي في مجال الماء محور مباحثات أجراها وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الخميس بفاس، مع الوزيرة الإيطالية المنتدبة المكلفة بالبيئة والأمن الطاقي فانيا كافا.

وأوضح بركة، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، التي جرت على هامش الندوة الدولية الثالثة حول الماء والمناخ، أن اللقاء شكل مناسبة للتأكيد على ضرورة العمل المشترك وتقاسم التجارب الناجحة، خصوصا في ظل معاناة منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من إشكالية التغيرات المناخية.

وأشار الوزير إلى أن مباحثاته مع المسؤولة الإيطالية شكلت أيضا مناسبة لتقاسم خارطة الطريق التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالنسبة لاستراتيجية الماء.

وأكد المسؤول الحكومي عزم الجانبين العمل على توقيع اتفاقية إطار للتعاون الثنائي، لاسيما بعد المباحثات التي جمعت أمس بروما بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، وتم خلالها التأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك بين البلدين في كل المجالات.

من جهتها، أكدت فانيا كافا، في تصريح مماثل، أن اللقاء كان “مهما للغاية” وشكل مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين لاسيما في مجال البنيات التحتية المائية، والتغيرات المناخية.

واعتبرت الوزيرة الإيطالية أن “تكيف المجالات الترابية والتنمية المستدامة يعتبران تحديين هامين للغاية يتعين علينا مواجهتهما سويا”.

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