خريبكة ..”باعة الخضر والفواكه” يستفسرون عن مآل اتفاق سنة 2019

2023-07-06 / 19:23
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هبة بريس _ خريبكة

اصدرت جمعية اليسر للباعة الجائلين للخضر والفواكه بمدينة خريبكة بلاغا توقفت فيه عن مآلات اجتماع جرت اطواره بتاريخ : 2019/02/26 وانتهى بالاتفاق على ترحيل ” الباعة ” من شارع مولاي اسماعيل الى ساحة بئر ارزران في انتظار انجاز مشروع سوق نموذجي بالخوادرية الجداد بين مدرسة المصلى والمقبرة الاسلامية،

وتقول الجمعية في بلاغ لها أنه ” طيلة سنوات لم يتم اخراج المشروع المنتظر الى حيز الوجود ما يعني مزيدا من المتاعب علما اننا كنا اول من رحب فكرة استقرارنا بساحة بئر انزران في اطار ايجاد حلول لازمة سابقة سعت فيها اطراف عديدة إلى تليين المواقف والقرارات ” تقول الجمعية

وطالبت ذات الجمعية من الجهات الوصية ب”حلحلة هذا الاشكال والتفاعل مع هذا الملف بما يتناسب ومخرجات الاجتماع التنسيقي المنعقد يومه الاربعاء بتاريخ 2019/02/26″

واكدت ذات الجمعية على استعدادها ” للجلوس على مائدة الحوار وبسط مقترحات هذه الفئة والخروج بحلول مشتركة فيها انتصار لما فيه الصالح العام دون الاجهاز على حقوق الباعة الجائلين”

ويقول البلاغ إن ” جمعية اليسر للباعة الجائلين للخضر والفواكه ترفض كل اجراء احادي الجانب وهي دائما مجندة وراء صاحب الجلالة والمهابة امير المؤمنين حامي حمى الملة والدين سيدنا محمد السادس ملك المغرب.”

و ندعو جميع المتدخلين والفاعلين إلى العمل على اخراج مشروع السوق النمودجي إلى حيز الوجود حتى تتمكن هذه الفئة من ممارسة نشاطها في ظروف تحفض كرامتها.

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