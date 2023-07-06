المضيق: أصحاب المظلات يستعرضون عضلاتهم على المصطافين

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

تعرف الشواطئ الشمالية للمملكة فوضى عارمة وتسيب غير مسبوق لأصحاب “الباراسولات” الذين يفرضون قانونهم الخاص بالقوة على المصطافين القادمين من ربوع الوطن ومن خارج أرض الوطن لقضاء إجازتهم الصيفية ويستمتعوا رفقة أبناءهم وعائلاتهم بسحر الرمال الذهبية وحرارة الشمس المرتفعة التي لا يطفئ لهيبها سوى فترات الإنتعاش داخل مياه البحر والم

هذه الأجواء العائلية التي ينتظرها الناس بفارغ الصبر لابد ان ينغصها عامل من العوامل والظواهر الغريبة التي باتت تقلق راحة الجميع وتعكر صفو أوقاتهم الجميلة على كل المستويات لم تجد ولو مسؤولا واحدا يتصدى لها بحزم ومسؤولية على كثرتهم في عمالة المضيق _ الفنيدق وكأن الآمر الناهي في الشواطئ ومواقف السيارات هم أصحاب الحال من المنحرفين والصياع الذين عاتوا في الأرض والعباد فسادا لدرجة الطغيان والجبروت، فكيف تقوم للنشاط السياحي بشمال المملكة قائمة واستغلال الملك العمومي عنوة هو حديث المقاهي والشوارع طيلة فصل الصيف، أليس من العار على السلطات المحلية أن تتجاوز هذه المظاهر على حساب مواطنين لم يطالبوا بشيء أكبر سوى ضمان أماكن إستراتيجية في الشواطئ قصد مراقبة فلذات أكبادهم وهم يداعبون الأمواج؟.

أسئلة لا بد ان تطرح على هؤلاء المسؤولين الذين ما وجدوا سوى لتطبيق القانون والتفاعل مع مطالب المصطافين في ظل فوضى عارمة تمنعهم من الإصطفاف على جنبات الشاطئ باعتبارهم الأولوية القصوى وذوي الحقوق ، اما ما دونهم من المتاجرين في الملك العمومي فمكانهم خلف هؤلاء لأن هدفهم ربحي بامتياز وسياسة لضمان الأصوات الإنتخابية للطبقة السياسية وغيرها من الإعتبارات الأخرى التي يعرفها الجميع .

إن وضع تدبير شواطئ شمال المملكة أصبح غير مطاق ومقلق للغاية بسبب المنحرفين من اصحاب المظلات الذين حاصروا المكان وفرضوا قانونهم الخاص على المصطافين بشكل عام، ومن إحتج على ذلك يكون مصيره الضرب والشتم والسب بألفاظ نابية دون الإكتراث بالعواقب .

فماذا تنتظر السلطات المحلية والظاهرة تتكرر كل سنة، والضحايا في تزايد مستمر يناشدون ثم يناشدون آذانا صماء يبدو أنها لن تسمع سوى بمطرقة وزارة الداخلية.

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