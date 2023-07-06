فاس تحتضن المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ والحافظي أكبر الغائبين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إستضافت المملكة المغربية بفاس، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ تحت شعار “تدبير الأحواض المائية: مفتاح التكيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

و نظم هذا الحدث الهام، على مدى يومين اليوم الخميس والجمعة 06 و07 يوليوز 2023 ب “فاس بفندق “ماريوت جنان بالاس”، بشراكة بين وزارة التجهيز والماء بالمملكة المغربية، والشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، والمجلس العالمي للماء.

ولوحظ خلال هذا المؤتمر غياب الحافظي المدير العام المكتب الوطني للماء والكهرباء، مما طرح معه عدة علامات إستفهام هل انتهى مشوار الحافظي ام ان هناك ظروف اخرى منعته من هذا اللقاء المهم، خصوصا لأول مرة يسجل غيابه بهذا المؤتمر .

وتوخى هذا اللقاء الدولي التباحث حول سبل تفعيل التدبير المندمج للموارد المائية، وكذا تسليط الضوء على مختلف التجارب الدولية في هذا المجال وتبادلها، من أجل مواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي.

وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة سانحة لإبراز أدوار منظمات الأحواض المائية باعتبارها فاعلا رئيسيا في جميع مجالات تدبير الموارد المائية.

وتميزت الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي للماء والمناخ بتمثيلية سياسية وازنة، خاصة خلال حفل افتتاحها، وكذا في أشغال الندوة الوزارية.

كما شهدت مختلف أشغال هذا المؤتمر مشاركة خبراء دوليين. وبهذا، تم توجيه رسالة قوية للمجتمع الدولي للماء والمناخ، بضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الأحواض، باعتباره أداة للتكيف مع التغير المناخي.

واستقبل هذا الحدث الدولي حوالي 500 مشارك من مختلف دول العالم. حيث سيجري التباحث والنقاش، على مدى اليومين المذكورين أعلاه، حول خمسة محاور رئيسية: الابتكار والتكنولوجيات من أجل الاقتصاد في الماء، وتدبير المياه الجوفية، وحكامة المياه، وتعبئة الموارد المائية، بالإضافة إلى محور الالتزامات من طرف الأحواض ولأجلها.

وتم تحديد محاور الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي للماء والمناخ، مع استحضار مضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 14 أكتوبر 2022، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الدورة التشريعية الحادية عشرة. وقد أعطى الخطاب السامي أهمية كبرى ورئيسية للتحديات المائية التي يواجهها المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن الدورتين الأولى والثانية من المؤتمر الدولي للماء والمناخ انعقدتا، على التوالي، بالرباط سنة 2016، وبمرسيليا سنة 2017.

ويهدف هذا المؤتمر إلى إبراز الدور الحاسم لإدارة موارد المياه على مستوى الأحواض في وضع سياسة التكيف والمرونة تجاه تأثيرات تغير المناخ. ويجب أن تتم هذه السياسة وفقًا لخصوصيات الأحواض والمناطق، مع تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتستند جلسات المؤتمر إلى خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي ألقاه يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر 2022، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

” قال تعالى “وجعلنا من الماء كل شيء حي” صدق الله العظيم.

فالماء هو أصل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية.

ومن هنا، فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وإننا نسأل الله تعالى، أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع.

ولمواجهة هذا الوضع، بادرنا منذ شهر فبراير الماضي، باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.

وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء، في جميع جوانبها. في المغرب، تظهر مشكلة إدارة موارد المياه بشدة خاصة حيث يمر البلد حاليًا بأشد فترة جفاف تشهدها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

أمام هذا الاختبار، نتضرع إلى الله أن يكرم بلادنا بأمطار غزيرة.

ومن أجل معالجة هذه الحقيقة، اعتمدنا من أجل معالجة هذا الوضع، اخترنا منذ شهر فبراير الماضي، تبني تدابير استباقية تهدف إلى ضمان توفر مياه الشرب ودعم المزارعين والحفاظ على الماشية.

ونحن ندرك أن الجفاف هو ظاهرة هيكلية في بلادنا، ولذا منحنا أهمية قصوى لقضية الماء، في جميع جوانبها.”

تتصاعد هذه التحديات بسبب عوامل متنوعة مثل زيادة السكان والتطور الحضري وأنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة في كثير من الأحيان. هذه العناصر تخلق ضغوطًا على قطاعات الطاقة والزراعة، مما يؤثر على إدارة أحواض الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية، وبالتالي يخلق ضغطًا على الموارد المائية. وهذا يؤكد ضرورة إدارة مثلى لموارد المياه.

ومن أهداف المؤتمر، إبراز أهمية إدارة موارد المياه على مستوى الحوض المائي في تنفيذ سياسة فعالة للتكيف والمرونة تجاه تبعات التغير المناخي

– إبراز الدور الأساسي للحوض المائي في جمع وتخزين وتوزيع المياه، وتأثره مباشرة بتغيرات المناخ مثل تغيرات الهطول وارتفاع درجات الحرارة والجفاف المتزايد.

– وضع سياسة إدارة للحوض المائي متوافقة مع خصائص كل منطقة لضمان استخدام مستدام للمياه.

– التفكير في نهج متكامل يأخذ في الاعتبار احتياجات المستخدمين المختلفين، سواء كانت زراعية أو صناعية أو لتزويد المياه الصالحة للشرب أو حماية البيئة أو قطاعات أخرى.

– من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تساهم سياسة إدارة الحوض المائي في ضمان وصول عادل إلى المياه، وتعزيز كفاءة الطاقة واستدامة الموارد المائية، والحفاظ على النظم البيئية المائية، وتعزيز مرونة المجتمعات تجاه تأثيرات التغير المناخي.

– من خلال التركيز على أهمية إدارة الحوض المائي، ستساهم هذه المؤتمر في توعية صناع القرار والخبراء والباحثين والمجتمع المدني حول ضرورة التصرف العاجل لضمان إدارة مستدامة لموارد المياه في سياق التغير المناخي. وتوفر أيضًا منصة للتبادل والحوار لتعزيز الإجراءات العملية والتعاون الناجح في تنفيذ استراتيجيات وسياسات إدارة الحوض المائي.

وتجدر الإشارة أن حضور الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لكل من فاس، تازة مراكش كان قويا في هذا المؤتمر.

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