تلاعب بالصفقات يطيح بمحاسب مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة ( وثيقة)

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

أصدر وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، قرارا يقضي بتوقيف محاسب بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، على خلفية تورطه في قضية التلاعب في صفقات عمومية .

وبحسب نص القرار الذي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه ، فان الأمر يتعلق بتوقيف احتياطي عن العمل وايقاف راتب المسؤول المذكور ، بعد أن تورطه في تزوير أوراق رسمية ، والتلاعب في محررات عمومية، فضلا عن تورطه في اختلالات على مستوى الصفات العمومية التي تم إبرامها.

ويشغل المعني بالأمر الى جانب كونه محاسبا بالمؤسسة الاستشفائية، منصب متصرف بالمندوبية الاقليمية للصحة بطنجة .

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