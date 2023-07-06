مش عارف أعيش من بعد أمي”.. وفاة الفنان المصري أحمد قنديل

2023-07-06 / 16:33
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توفي الفنان المصري الشاب أحمد قنديل، عن عمر ناهز الـ36 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وبعد وفاة والدته بسبعة أشهر.

وسبق أن عبر الراحل عن حزنه على رحيل والدته في عدد من منشوراته عبر فيسبوك، حيث كان آخر ما كتبه: “هو عيب لو أنا قلت مش عارف أعيش من بعد أمي؟.. والله العظيم أنا ما عارف، حياتي كلها تغيرت، خنقة وعصبية وتفكير كثير”.

وأضاف: “ربنا يرحمك يا حبيبتي ويصبرني على فراقك ويجمعني بيكي عن قريب إن شاء الله”.

من جهته، أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية.

يشار إلى أن قنديل شارك في مسلسل “الاختيار 2″، وأدى دور “إسلام مشهور” أحد ضحايا العمليات الإرهابية.

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