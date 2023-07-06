رسميا.. نجم ريال مدريد يرتدي قميص باريس سان جيرمان

2023-07-06 / 15:24
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميا مع الدولي الإسباني ماركو أسينسيو في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الباريسي على موقع “تويتر” صورة لأسينسيو، وعلق عليها: “رسميا: ماركو أسينسيو لاعبا لباريس سان جيرمان بموجب عقد حتى عام 2026”.

وقال ماركو أسينسيو بعد انتقاله لفريق باريس سان جيرمان: “إنه لشرف كبير أن أكون جزءا من هذا النادي الرائع الذي هو باريس سان جيرمان. وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في الفريق والعمل معهم لتحقيق أهداف رائعة”.

وأضاف قائلا: “باريس ناد كبير بمشروع كبير ومشروع جذاب وطموح، وهو ما يتوافق مع ما احتاجه من تغيير في مستقبلي، هذا ما أردته وأعتقد أنه المكان المثالي بالنسبة لي للعب والاستمتاع والفوز بالعديد من الألقاب”.

واستطرد: “أنا لاعب أحب المضي قدما، وأحب أن أكون على توافق واتصال بالكرة، وأن أقدم التمريرات الحاسمة وأن أسجل أيضا، بالنسبة لنقاطي القوية، دائما أركز على التسديد ورؤيتي الخاصة داخل الملعب”.

وكشف أسينسيو: “تحدثت مع بعض زملائي في الفريق (من باريس سان جيرمان)، أخبروني عن الجمهور وهذا أيضا أحد الأسباب التي دفعتني إلى اتخاذ هذا القرار”.

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