اشتوكة: ضبط عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة أيت اعميرة

2023-07-06 / 13:01
2
ع اللطيف بركة : هبة بريس

ألقت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أيت اعميرة بتنسيق مع مصالح قطاع الكهرباء بإقليم اشتوكة ايت باها، في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس 5 يوليوز الجاري، شخصين في حالة تلبس ضمن عصابة متخصصة في سرقة المعدات الكهربائية، على مستوى دوار دمنات بالقرب من بورصة البواكر بمنطقة أيت اعميرة

وأفادت مصادر الجريدة، أن إخبارية من مصالح الكهرباء بالاقليم لمصالح الدرك مكنت من إعتقال شخص فيما شريكه لاذا بالفرار وحررت برقية بحث في شأنه.

و يعاني قطاع الكهرباء بإقليم اشتوكة ايت باها، من تعرض معداته وتجهيزاته للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها الى يقضة عناصرها بتعاون مع الساكنة من أجل التصدي بتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة التي تكبد المكتب الوطني خسائر كبيرة .

كما مكنت المجهودات المبذولة في هذا الشأن بتنسيق بين الدرك ومصالح الكهرباء، من إحباط عدة عمليات سرقة واعتقال لصوص المعدات والاسلاك النحاسية وتقديمهم للعدالة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس تحتضن المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ والحافظي أكبر الغائبين

فاس تحتضن المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ والحافظي أكبر…

2023-07-06 / 17:59
Photo of تلاعب بالصفقات يطيح بمحاسب مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة ( وثيقة)

تلاعب بالصفقات يطيح بمحاسب مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة…

2023-07-06 / 16:59
Photo of المصادقة على تحديد مدد أسلاك التكوين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

المصادقة على تحديد مدد أسلاك التكوين بمعهد الحسن الثاني…

2023-07-06 / 16:15
Photo of الحكومة تصادق على تحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة

الحكومة تصادق على تحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية…

2023-07-06 / 15:12
Photo of أزيد من مليار يورو خسائر فرنسا جراء الاحتجاجات

أزيد من مليار يورو خسائر فرنسا جراء الاحتجاجات

2023-07-06 / 14:28
Photo of وزارة الفلاحة: المغاربة ضحوا بـ6 ملايين رأس من الأغنام والماعز

وزارة الفلاحة: المغاربة ضحوا بـ6 ملايين رأس من الأغنام…

2023-07-06 / 14:18
Photo of المصادقة على مشروع قانون اقتناء سفن الصيد وبنائها وترميمها

المصادقة على مشروع قانون اقتناء سفن الصيد وبنائها وترميمها

2023-07-06 / 13:41
Photo of المنصوري: “سنعيد تموقع الوكالات الحضرية لتقريبها من المواطنين”

المنصوري: “سنعيد تموقع الوكالات الحضرية لتقريبها من المواطنين”

2023-07-06 / 11:15
Photo of وزيرة السياحة وعامل مكناس يشرفان على تدشين وحدة فندقية مصنفة

وزيرة السياحة وعامل مكناس يشرفان على تدشين وحدة فندقية…

2023-07-06 / 10:35
Photo of بركة: تحلية مياه البحر بآسفي والجديدة تكتسي أهمية قصوى

بركة: تحلية مياه البحر بآسفي والجديدة تكتسي أهمية قصوى

2023-07-06 / 09:31

‫2 تعليقات

  2. الاعدام هو الحكم الحق في مثل هاؤلاء الوحوش ؟ لا تأخذكم بهم رافة و لا رحمة ، حتى يعطوا مثلا لردع الاخرين على شاكلتهم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق