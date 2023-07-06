اشتوكة: ضبط عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة أيت اعميرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ألقت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أيت اعميرة بتنسيق مع مصالح قطاع الكهرباء بإقليم اشتوكة ايت باها، في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس 5 يوليوز الجاري، شخصين في حالة تلبس ضمن عصابة متخصصة في سرقة المعدات الكهربائية، على مستوى دوار دمنات بالقرب من بورصة البواكر بمنطقة أيت اعميرة

وأفادت مصادر الجريدة، أن إخبارية من مصالح الكهرباء بالاقليم لمصالح الدرك مكنت من إعتقال شخص فيما شريكه لاذا بالفرار وحررت برقية بحث في شأنه.

و يعاني قطاع الكهرباء بإقليم اشتوكة ايت باها، من تعرض معداته وتجهيزاته للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها الى يقضة عناصرها بتعاون مع الساكنة من أجل التصدي بتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة التي تكبد المكتب الوطني خسائر كبيرة .

كما مكنت المجهودات المبذولة في هذا الشأن بتنسيق بين الدرك ومصالح الكهرباء، من إحباط عدة عمليات سرقة واعتقال لصوص المعدات والاسلاك النحاسية وتقديمهم للعدالة .

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