تشافي: برشلونة غير مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا

2023-07-06 / 12:13
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هبة بريس - وكالات

قال تشافي مدرب برشلونة إن فريقه ليس مرشحًا للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “برشلونة ليس مرشحًا للفوز بدوري الأبطال، لكن هدفنا الوصول لأبعد نقطة ممكنة، والسعي للفوز باللقب”.

وأضاف تشافي “يجب أن نطوّر الفريق على المستوى الجماعي، ونكون أكثر قدرة على المنافسة قاريًّا، لدينا دافع لردّ الاعتبار، وأعتقد أننا جاهزون بالصفقات الجديدة واللاعبين المحتمل وصولهم”.

وودَّع برشلونة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات في الموسمين الماضيين بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته في المرتين حيث شارك في الدوري الأوروبي.

وتابع تشافي “أحب الضغوط، فهي طبيعية في نادٍ بحجم برشلونة، نحن مطالبون دائمًا بالعلامة الكاملة، والفوز بجميع الألقاب”.

وبسؤاله عن سوق الانتقالات قال تشافي: “لن أتحدث عن لاعبين مرتبطين بعقود مع أنديتهم، لأنه أمر يغضب المنافسين، لكن نحاول تعزيز مركز خط الوسط وفقًا لقدراتنا المالية”.

وأشاد تشافي بلاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان، الذي انضم للفريق في صفقة انتقال حر، وأكد مدرب برشلونة أن غوندوغان لاعب متعدد الاستخدامات، ويتميز بالخبرة وشخصية البطل، وأن انضمامه لبرشلونة يؤكد قيمة العلامة التجارية للنادي الكتالوني، وأنه سيكون إضافة قوية.

وأوضح تشافي “تنقصنا بعض الصفقات، لا يمكننا خداع الجماهير، علينا تعزيز أنفسنا أكثر، أعتقد أن الرئيس (خوان لابورتا) والإدارة الرياضية يقومان بعمل جيد، في النهاية سنحاول الحصول على أفضل فريق ممكن للفوز بجميع الألقاب”.

يشار إلى أن برشلونة سيكون في المستوى الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما يعني أنه سيتجنب التواجد في مجموعة تضم أيًّا من أبطال الدوريات الخمسة الكبرى وبالتحديد بايرن ميونخ.

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