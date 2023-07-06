شركة “بينتر” تطلق خطا جويا مباشرا بين طنجة وجزر الكناري

هبة بريس

أطلقت شركة النقل الجوي الإسبانية “بينتر”، التي يوجد مقرها بجزر الكناري، الأربعاء، خطا جويا مباشرا يربط مدينة طنجة بلاس بالماس بجزيرة غران كاناريا.

بعد رحلة قاربت الأربع ساعات، حطت طائرة تابعة للشركة من طراز “ATR72” بالمطار الدولي طنجة ابن بطوطة، حوالي الساعة الواحدة زوالا، وعلى متنها الركاب الأوائل الذين سافروا عبر هذا الخط الذي يعزز حضور الشركة الإسبانية في الأجواء المغربية.

وتم استقبال الطائرة، كما جرت العادة، لدى وصولها بتقليد رش الماء “واتر سالوت”، كما أقيم حفل على شرف المسافرين وطاقم الطائرة.

وسيؤمن هذا الخط الجوي الجديد رحلة أسبوعية واحدة كل يوم أربعاء ذهابا وإيابا، بين مدينة طنجة وجزر الكناري، والتي ستشغله طائرة ATR72 التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 72 راكبا في كل رحلة.

في تصريح لوكالة المغرب العربي ولقناتها الإخبارية M24، أبرز المسؤول عن تطوير الأسواق الخارجية بشركة بينتر، أوي كوهن، ” أننا نحتفل اليوم بإطلاق الخط الجوي الجديد بين طنجة وجزر الكناري، والذي ستشغله شركة بينتر، التي تعتبر رائدة في مجال النقل الجوي بجزر الكناري منذ اكثر من 30 عاما الماضية”، مضيفا أن هذا الخط عزز من حضور الشركة بمنطقة شمال إفريقيا القريبة من جزر الكناري، ليصل إلى 8 وجهات.

وقال إن هذه المبادرة أصبحت حقيقة بفضل التعاون الممتاز بين شركة “بينتر” والمكتب الوطني المغربي للسياحة، وهي تجسد تنفيذ اتفاق التعاون بين الجانبين من أجل تمتين التزامهما والعمل لاستعادة السياحة والربط مع جزر الكناري.

وذكر بأن شركة “بينتر” طرحت للبيع خلال سنة 2023 أكثر من 78 ألف تذكرة على متن 36 رحلة أسبوعية تغطي 11 خطا جويا مع 8 وجهات سياحية بمنطقة شمال إفريقيا القريبة من جزر الكناري، مؤكدا أن الوجهات تتمثل في فاس ومراكش وأكادير وكلميم والعيون والداخلة، والتي انضافت إليها طنجة والصويرة ابتداء من يوليوز الجاري.

من جانبه، قال مدير مطار طنجة، محمد باحاج، إننا “سعداء بافتتاح الخط الجوي الجديد لشركة “بينتر”، الذي سيربط لأول مرة بين طنجة ولاس بالماس بواقع رحلة في الأسبوع”، مبرزا أن هذا الخط الجديد سيساهم في تعزيز العرض الجوي لمطار طنجة، والذي يتوفر على 25 خطا جويا مع مطارات أوروبية.

وتابع بأن مطار طنجة استقبل منذ بداية العام الجاري أكثر من 800 ألف مسافر، أي بنسبة نمو تصل إلى 40 في المائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019، مشيرا إلى أن الأرقام تنبئ بتسجيل أداء استثنائي خلال عام 2023.

وأعرب عدد من المسافرين عن ارتياحهم لإطلاق هذا الخط الجوي المباشر بين مدينة طنجة وجزر الكناري، والذي سيمكن السياح والمغاربة المقيمين بالجزر من تقليص مدة السفر وضمان راحة وانسيابية أكثر، كما سيساهم في تنشيط السياحة المحلية.

وأبرزت الشركة، في بلاغ صحافي بالمناسبة، انها ستستأنف خلال الصيف الحالي الخطوط الجوية التي أطلقتها عام 2022 من “غران كاناريا” إلى فاس وكلميم، ومن ماديرة إلى مراكش، وفق جدول زمني جديد خاص بالصيف.

من ناحية أخرى، تمت إضافة خط جديد إلى الخط الموجود بين لانزروتي وكلميم كل يوم سبت والذي أطلق في 8 أبريل الماضي، إلى جانب الخط الموجود الذي يربط بغران كاناريا، بهدف الاستجابة إلى الطلب المتزايد على الرحلات المباشرة بين الوجهتين.

وأضاف البلاغ بان هذه الرحلات ستؤمنها طائرات من نوع ATR72 بسعة تصل إلى 72 مقعدا، حيث سيستفيد الركاب من الخدمات والمنتجات المقدمة من طرف شركة “بينتر” والتي تميزها عن باقي شركات الطيران، وتضمن الراحة على متن طائراتها الحديثة، وتقدم خدمة بجودة رفيعة.

وأعلنت الشركة أن التذاكر الخاصة بكل الخطوط ستكون متاحة عبر مختلف قنوات البيع، بما فيها موقع الشركة الالكتروني (www.bintercanarias.com/fre) او تطبيقها الهاتفي، او خط الهاتف (00212677331249) او وكالات الأسفار.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0