عنفوا المتظاهرين.. فرنسا تحقق بمشاركة مشاة البحرية في قمع الاحتجاجات

هبة بريس - وكالات

فتحت البحرية الفرنسية تحقيقاً في مزاعم حول مشاركة جنود خارج الخدمة من مشاة البحرية في قمع المظاهرات التي خرجت بعد حادث مقتل الفتى نائل، في مدينة لوريان الغربية، التي تضم قاعدة عسكرية كبيرة، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الفرنسية، الأربعاء 5 يوليوز 2023.

إذ كانت صحيفة “لو تيليغرام” المحلية قد نشرت صوراً لأفراد ملثمين من “مجموعات مناهضي الشغب” كما تسمى، وهم يقومون بصد مرتكبي أعمال الشغب وضربهم في المدينة، ليل الجمعة 30 يونيو الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

كما صرح شاب يبلغ 25 عاماً لصحيفة “ويست فرانس” أنه عضو في القوات المسلحة، وتدخل لدعم الشرطة مع حوالي 30 من زملائه حتى “لا يتركوا البلد يحترق”.

بينما أفادت وزارة الدفاع في فرنسا في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية أن وحدة “فورفوسكو” البحرية المتمركزة في لوريان “فتحت تحقيقاً بدأ يأخذ مجراه. وحتى معرفة النتائج لن يكون هناك تعليق آخر”.

كما قال فابريس لوهير، رئيس بلدية لوريان، للوكالة الفرنسية، إنه لم يتمكن من الحصول على معلومات مؤكدة حول ما حدث، لكنه قال إنه “رأى أشخاصاً ملثمين، اعتقدنا أنهم من مثيري الشغب”.

وأضاف: “المهم بالنسبة لي هو ما تقوله فورفوسكو”، مشيراً إلى قلقه بشأن تأثير الحادث على سمعة مدينته.

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