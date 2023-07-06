فرنسا.. محكمة تغرم هيئة السكك الحديدية بسبب دهس قطة

2023-07-06 / 10:10
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هبة بريس - وكالات

دانت محكمة فرنسية شركة السكك الحديد الوطنية بتهمة الإهمال بعد أن دهس قطار مغادر هرا أفلت من حقيبة مسافر، في حادثة أثارت غضب جماعات حقوق الحيوان.

واتهمت صاحبتا الهر “نكو”، ويعني اسمه “قطّ” باليابانية، موظفي هيئة السكك الحديد بالوحشية في التعامل مع الحيوانات بعد أن رفضوا تأخير انطلاق قطار فائق السرعة كان متجها من باريس إلى بوردو في يناير بعد أن قفز حيوانهما الأليف على قضبان السكة.

ورغم مطالبة صاحبتي الهر بتأخير الانطلاق، بدأ القطار رحلته في الوقت المحدد، داهسا “نكو” في طريقه.

وقالت شركة السكك الحديد إن الحيوان “لم يكن مرئيا” حتى انطلاق القافلة.

وغداة مقتل الهر، وجهت عريضة تطالب شركة السكك الحديد الفرنسية بـ”إطلاق إجراءات مناسبة بهدف الحفاظ على حياة وسلامة أي حيوان قد يتعرض لوضع مشابه لما حصل مع نكو”، حصدت أكثر من مئة ألف توقيع.

ورفعت جمعية ناشطة في مجال الرفق بالحيوان، شكوى قضائية ضد هيئة السكك الحديد الوطنية (SNCF) بتهمة “سوء المعاملة والوحشية الجسيمة التي أدت إلى موت حيوان”.

وتصل عقوبة أي جهة مدانة بهذه التهمة إلى غرامة حتى 75 ألف يورو (أكثر من 80 ألف دولار)، والسجن خمس سنوات، لكن محكمة في باريس غرمت هيئة السكك الحديد بدفع ألف يورو بتهمة “الإهمال”، وحكمت بأن قتل الحيوان الأليف كان عملا “لا إراديا”.

وخلص القاضي في الحكم إلى أنه كان هناك “غياب الالتزام بالموارد اللازمة لإنقاذ القطة”.

كما أمر الحكم هيئة السكك الحديد بدفع ألف يورو أخرى كتعويض لكل من مالكي الحيوان الأليف.

وجاء الحكم مخالفا لتوصية النيابة العامة التي طلبت تبرئة هيئة سكك الحديد من جميع التهم، بحجة أنه لم يكن هناك “نقص في الإنسانية” من الموظفين.

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‫5 تعليقات

  1. فرنسا وشرطتها تقتل البشر والانسانية ببرودة ولا أحد يغرمها والسكك الحديدية تدهس قطة وأردت أن تغرم الهيئة هذا بحد ذاته إستهزاء للبشرية والانسانية وأضحوكة للعالم ولماذا لم تغرم فرنسا الذين يقتلون المهاجرين وهي قدقتلت الملايين والملايين من المسلمين والافارقة والاسيويين

  2. واش هاد فرنسا حاسبة الناس عندهم القرون ولا بقر ؟
    قطة نايضة عليها الحرب !؟ سعداتها . لو غير كنا كاملين مشاش .
    أقول لماماهم فرنشا : إستعمام شعوب إفريقيا و نهب ثروات قارة و قتل المقاومين في المغرب و غيره بالملايين لا يعني لك يا فرنزا شيئا ! قط أفضل بالنسبة لخرنزا عفوا فرنسا أكثر من كل إفريقيا . طززز

  5. هذا تناقض يا فرنسا !!!!!!
    محاكمة شركة القطارات على دهس قط !!!!
    ولا تحاكم حكومة فرنسا التي قتلت وتقتل البشر الابرياء وتعنف المتظاهرين وتنكل بهم اشد تنكبل
    ما هكذا تورد الابل ياماكرون !!!!

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