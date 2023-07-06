تذاكر الديربي تختفي في ثوان من موقع البيع وسط تذمر كبير للجماهير
هبة بريس ـ رياضة
الساعة الخامسة و الربع تقريبا من يوم الأربعاء، تم فتح عملية اقتناء تذاكر الديربي البيضاوي في نصف نهائي كأس العرش عبر المنصة الإلكترونية التي تعود البيضاويون على اقتناء تذاكر مباريات فرقهم منها.
دقيقة و نصف بالتمام و الكمال، توقف الموقع و ظهرت رسالة تفيد “guichet fermé” و كل التذاكر قد نفذت، كيف يعقل ذلك و لم تمض على إطلاقها سوى ثوان معدودة.
منطقيا و حسابيا لا يمكن أن يتم اقتناء 45 ألف تذكرة في دقيقة و نصف، فعملية اقتناء التذكرة تتطلب في حالة كان لديك حساب سابق، إدخال معلومات البطاقة البنكية و قبلها اختيار مكان التذاكر ثم انتظار التوصل بالرقم السري قبل عملية الدفع، و هي عملية تتطلب في أسرع الأحوال دقيقتين، فكيف بيعت كل التذاكر في وقت قياسي.
على من تضحك اللجنة المنظمة و معها الشركة المكلفة ببيع التذاكر، لطالما تحدثنا عن نشاط السوق السوداء في مثل هاته المباريات، السوق السوداء التي تحاربها الجامعة و السلطات معا، غير أن البعض مع كامل الأسف يستغل مثل هاته المناسبات لمضاعفة الأرباح و لو بالضحك على الذقون عبر الترويج بوضع تذاكر في منصة إلكترونية و هي في الأصل غير موجودة و حتى إن وجدت فهي بأعداد جد جد محدودة…
12 تعليقات
كالعادة السماسرة. أخشى أن يتكرر مثل السيناريوا الماضي. ازدحام. فوضى….
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اين تختفي هاته التذاكر؟!
نتمنى ان تمر أجواء الديربي بسلام..
يجب تفادي الازدحام الذي يتكرر كل سنة..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته الخروقات..
على الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ان تتحمل مسؤولية ذالك..
عن أي دربي تتكلمون؟؟هل وصل الديربي المغربي إلى مستوى الليغا؟؟هل يمكن مقارنة الدربي الرجاوي الودادي بالكلاسيكو العالمي برشلونة وريال مدريد؟؟المرجو عدم إستعمال هذا الإسم مجددا.لأن البطولة الوطنية والكرة المغربية ليست في المستوى.وكلمة الديربي توسخ لي طبل أذني
الديربي البيضاوي شغب وكسر الممتلكات من طرف المشاغبين..
تحية تقدير واحترام للشرطة على عملها ..
نريد مقاطعة المباريات داخل الملاعب ..
على الجميع الانضباط داخل الملاعب..
السماسرة والوسطاء يتحكمون في السوق السوداء..