تذاكر الديربي تختفي في ثوان من موقع البيع وسط تذمر كبير للجماهير

2023-07-06 / 10:42
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هبة بريس ـ رياضة 

الساعة الخامسة و الربع تقريبا من يوم الأربعاء، تم فتح عملية اقتناء تذاكر الديربي البيضاوي في نصف نهائي كأس العرش عبر المنصة الإلكترونية التي تعود البيضاويون على اقتناء تذاكر مباريات فرقهم منها.

دقيقة و نصف بالتمام و الكمال، توقف الموقع و ظهرت رسالة تفيد “guichet fermé” و كل التذاكر قد نفذت، كيف يعقل ذلك و لم تمض على إطلاقها سوى ثوان معدودة.

منطقيا و حسابيا لا يمكن أن يتم اقتناء 45 ألف تذكرة في دقيقة و نصف، فعملية اقتناء التذكرة تتطلب في حالة كان لديك حساب سابق، إدخال معلومات البطاقة البنكية و قبلها اختيار مكان التذاكر ثم انتظار التوصل بالرقم السري قبل عملية الدفع، و هي عملية تتطلب في أسرع الأحوال دقيقتين، فكيف بيعت كل التذاكر في وقت قياسي.

على من تضحك اللجنة المنظمة و معها الشركة المكلفة ببيع التذاكر، لطالما تحدثنا عن نشاط السوق السوداء في مثل هاته المباريات، السوق السوداء التي تحاربها الجامعة و السلطات معا، غير أن البعض مع كامل الأسف يستغل مثل هاته المناسبات لمضاعفة الأرباح و لو بالضحك على الذقون عبر الترويج بوضع تذاكر في منصة إلكترونية و هي في الأصل غير موجودة و حتى إن وجدت فهي بأعداد جد جد محدودة…

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